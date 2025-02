Pioggia, vento, grandine e quota neve che si abbassa: cambia il tempo a Verona

Meteo, cambia il tempo a Verona dopo una serie di giornate tutte uguali.

Meteo Verona, dopo una serie di giornate identiche, oggi, venerdì 14, segnerà un deciso cambiamento nel tempo: infatti, come spiega meteo4verona, dopo le prime piogge sparse che stamattina stanno interessando il nostro territorio, è atteso un vero e proprio peggioramento con l’entrata del vento di bora che porterà anche a un calo repentino delle temperature.

In alcune zone, il villafranchese, l’est veronese e la Lessinia, si è presentata anche la grandine un po’ fuori stagione.

Meteo, dichiarato lo stato di attenzione per vento forte in Veneto.

Il peggioramento sarà molto rapido e potrebbe portare locali scrosci di pioggia anche intensi in un contesto perturbato, con la neve che scenderà fino a quote di 800-1100 metri, dopo che stamattina invece le temperature sono ancora alte e piove fino a circa 1300-1400 metri. Non si escludono nemmeno locali schiarite nel pomeriggio dopo il peggioramento, in un contesto quindi completamente variabile.