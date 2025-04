Gp Bahrain, Leclerc in prima fila dopo penalizzazione piloti Mercedes

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – I piloti Mercedes George Russell e Kimi Antonelli sono stati entrambi penalizzati di una posizione in griglia in vista del Gran Premio del Bahrain in programma domani, a seguito di violazioni del regolamento nelle qualifiche.

Russell e Antonelli si erano qualificati rispettivamente secondo e quarto, ma ora scenderanno al terzo e quinto posto. Ne approfitta Charles Leclerc che così partirà dalla prima fila accanto a Piastri mentre Gasly, inizialmente quinto, sarà quarto. I commissari hanno penalizzato i due piloti dopo essere entrati in corsia di sorpasso in pit lane prima che fosse confermato l’orario di ripresa della sessione, dopo l’incidente di Esteban Ocon all’inizio della Q2.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).