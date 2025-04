Gardaland, 100 milioni di visitatori in mezzo secolo: tutte le novità di quest’anno

Gardaland inaugura la nuova stagione festeggiando il suo 50esimo anniversario dalla fondazione, avvenuta nel 1975.

Gardaland Resort ha dato il via alla stagione 2025 celebrando il 50 esimo anniversario dalla sua fondazione. Il Parco divertimenti più famoso d’Italia, inaugurato nel 1975, festeggia mezzo secolo di emozioni presentando cinque importanti novità, tra cui spicca il debutto mondiale di “Animal Treasure Island”, innovativa attrazione realizzata da Merlin Entertainments.

L’esperienza – estesa su 6.000 mq e composta da 20 scenografie interattive – immerge i visitatori in una caccia al tesoro tra pirati e animali antropomorfi, grazie a un sofisticato impianto audio 3D con 250 altoparlanti, effetti speciali e una colonna sonora originale. Un cast di personaggi, guidati dal carismatico Captain Nine Lives, è stato pensato per creare un legame emotivo con il pubblico, e sarà anche protagonista di un meet&greet esclusivo.

“Gardaland è sinonimo di innovazione e qualità”, ha dichiarato il ceo Stefano Cigarini, sottolineando come l’investimento da 10 milioni di euro rappresenti “una nuova frontiera dell’intrattenimento”.

Le altre novità della stagione.

Gardaland completa il pacchetto di novità 2025 con:

Bim Bum Bam Live : spettacolo intergenerazionale con l’amato Uan, per un tuffo nostalgico negli anni ’80 e ’90;

: spettacolo intergenerazionale con l’amato Uan, per un tuffo nostalgico negli anni ’80 e ’90; Dragon Empire : area tematizzata in stile orientale con attrazioni dinamiche come Rocket Factory e il coaster rotante Dragon Rush;

: area tematizzata in stile orientale con attrazioni dinamiche come Rocket Factory e il coaster rotante Dragon Rush; A.I. The Future is Here : show immersivo dedicato al rapporto uomo–intelligenza artificiale, tra effetti speciali e tematiche attuali;

: show immersivo dedicato al rapporto uomo–intelligenza artificiale, tra effetti speciali e tematiche attuali; Prezzemolo e il Mistero dei Mondi Nascosti: film 4D che racconta le origini del Parco attraverso un viaggio tra scienza e magia.

Un parco in continua evoluzione.

Con oltre 100 milioni di visitatori in 50 anni, Gardaland si è trasformato da semplice parco di attrazioni a resort turistico europeo, grazie anche ai suoi tre hotel tematici e alle strutture aggiuntive come Gardaland Sea Life Aquarium e Legoland® Water Park.

Attento anche al lato occupazionale, il resort ha potenziato l’organico di 230 dipendenti fissi con circa 700 nuove assunzioni stagionali per l’avvio della stagione, a cui si aggiungeranno altre 400 in estate. “Investiamo sulle persone, sulla formazione e sul benessere lavorativo”, ha ribadito Cigarini.

Turismo e futuro.

Gardaland punta a diventare una meta turistica attiva tutto l’anno, grazie a eventi come Magic Halloween e Magic Winter. Le prime settimane di apertura fanno già segnare ottimi numeri, con una forte affluenza sia nazionale che internazionale. “L’entusiasmo è palpabile – conclude Cigarini – e i prossimi ponti festivi saranno un banco di prova importante per il turismo sul territorio”.