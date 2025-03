Alla scoperta di Animal Treasure Island: dietro le quinte della novità di Gardaland – VIDEO

Viaggio nei segreti di Animal Treasure Island, la novità 2025 di Gardaland: alla scoperta di Captain Nine Lives.

A pochi mesi dall’inaugurazione di “Animal Treasure Island”, la nuova e ambiziosa IP di Merlin Entertainments che verrà presentata in anteprima mondiale a Gardaland, ecco il video che svela il dietro le quinte della nuova water dark ride.

Captain Nine Lives.

E promette di appassionare e coinvolgere il primo dei personaggi di cui viene presentato il processo creativo: Captain Nine Lives, una giovane e affascinante avventuriera che incarna lo spirito di Animal Treasure Island. Un personaggio dal forte carisma – che indossa un anello come vezzo sulla coda – il cui spirito indomito è forgiato da una storia di coraggio e determinazione. Ispirata dalle storie del nonno, un leggendario esploratore, Nine Lives ha infatti intrapreso un viaggio per scoprire un tesoro leggendario nascosto nelle profondità del Lago di Garda. Ma il suo cammino è stato segnato da sfide difficili che l’hanno messa a dura prova. Grazie all’aiuto di nuovi e inaspettati alleati, però, Captain Nine Lives non ha mai perso di vista il suo obiettivo. La sua determinazione, la sua astuzia e il suo spirito ribelle la rendono una protagonista perfetta per una avventura senza precedenti.

“Personaggi unici e memorabili”.

La realizzazione di “Animal Treasure Island” è frutto di un lavoro meticoloso del team creativo Merlin Magic Making, composto da concept artist, digital designer e storyteller. A raccontarlo è Mollie Page, creative producer di Merlin Entertainments. “Nel caso di “Animal Treasure Island”, l’ispirazione è nata dalla necessità di rinnovare un’attrazione esistente, trasformandola in qualcosa di completamente nuovo. Un aspetto fondamentale è stata la creazione di un cast di personaggi unici, un lavoro che ha richiesto oltre un anno di collaborazione con specialisti del settore per definire ogni minimo dettaglio e garantire che i personaggi risultassero memorabili e in grado di creare una connessione con il pubblico”.

La realizzazione di “Animal Treasure Island” non è stata solo una sfida creativa,maanche tecnologica. “È stato molto importante, in fase di realizzazione, – continua Mollie Page – assicurarci di combinare la storia precedente con una trama nuova ed emozionante che prende vita grazie ad una tecnologia di nuova generazione. Ad esempio, stiamo installando oltre 250 altoparlanti nei nostri nuovi sistemi audio Binaural a 360 gradi per ottenere un’amplificazione assolutamente inedita in un’attrazione Merlin”.

“Innovazione e tradizione”.

Dario Giovanazzi, project manager Gardaland e parte di Merlin Magic Making Project Delivery Team – incaricato di sovrintendere il progetto per quanto riguarda progettazione, esecuzione e creatività a Gardaland – racconta come aneddoto che “Alcuni professionisti coinvolti nella realizzazione originaria del 1992 sono tutt’ora coinvolti nei lavori di Animal Treasure Island”. La continuità con il passato è una parte fondamentale del progetto. Per questo motivo, agli effetti originali della precedente attrazione ne sono stati aggiunti numerosi nuovi per garantire ai visitatori un’esperienza ancora più attuale, immersiva e coinvolgente. Con Captain Nine Lives, Gardaland inaugura una nuova era di characters, narrazioni ed emozioni, senza perdere il legame con la tradizione.