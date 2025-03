Giornata della donna, “C’è ancora domani” al centro Tommasoli

Per la Giornata della donna proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi al centro Tommasoli di Verona.

La storia dell’emancipazione femminile è segnata da grandi conquiste preparate in anni di sofferte battaglie quotidiane, come quelle della protagonista di “C’è Ancora Domani”, il primo film da regista di Paola Cortellesi che verrà proiettato in visione gratuita a celebrazione della Giornata internazionale della Donna domenica 9 marzo alle ore 17.00 al centro Tommasoli di via Perini 7, Verona.

Da una iniziativa di Donne Democratiche, Giovani Democratici, Pd Verona, ViveVisioni. La partecipazione è gratuita a contributo libero facoltativo. L’incasso verrà devoluto al progetto Ri-Ciack Cinema di Comunità di Veronetta. A seguire aperitivo conviviale.

“L’ultimo rapporto Inps sulla parità di genere ci mostra quanto sia ancora lunga la strada del riequilibrio tra i ruoli” commentano Sabrina Ugolini, portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche di Verona e Luca Stoppato, segretario dei Giovani Democratici. “In Italia, in 10 settori produttivi su 18, le donne guadagnano in media il 20% in meno rispetto agli uomini. In alcune libere professioni il divario arriva fino al 40%. Il motivo? Un indizio è dato dalla distribuzione delle richieste di congedo parentale: 18 milioni di giornate per le donne nel 2023 contro appena 5 milioni di giornate per gli uomini. Le circostanze che ancora oggi inchiodano le donne al lavoro di cura influiscono pesantemente su carriera e realizzazione professionale, frenandone anche l’autonomia economica e sociale” concludono.