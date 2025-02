Federazione italiana Tiro con l’Arco, Polidori eletto presidente

ROMA (ITALPRESS) – Riorganizzare la federazione dal punto di vista tecnologico, ampliare e rafforzare la struttura tecnica e apportare i correttivi necessari anche nei progetti già avviati. Sono questi alcuni punti del programma di Vittorio Polidori, eletto presidente della Federazione italiana Tiro con l’Arco nell’assemblea elettiva svolta a Roma. Un’assemblea molto partecipata (presente l’88,82% degli aventi diritto) che ha premiato Polidori con il 64,68% dei voti, contro il 35,17% dell’altro candidato, Stefano Tombesi. Presente anche il presidente uscente, Mario Scarzella, che non si è ricandidato dopo sei mandati consecutivi. Dopo aver ricordato i vari successi internazionali dell’ultimo quadriennio, Scarzella ha ringraziato “tutti i componenti dello staff tecnico federale, i gruppi sportivi militari, i presidenti di società, gli arcieri. E’ stato un grande onore avere rappresentato il nostro movimento in Italia e all’estero”.

“Sono emozionato, 24 anni di Scarzella non si cambiano senza avere sulle spalle una responsabilità che è enorme – sono invece le prime parole di Polidori dopo l’elezione -. Partiremo dalla riorganizzazione sotto l’aspetto tecnologico, ad esempio per quanto riguarda i nostri corsi. Abbiamo già approntato delle piattaforme per farli online, risparmiando lunghi viaggi a tecnici e dirigenti. Poi, la struttura tecnica sarà rafforzata e alcuni progetti già in essere verranno corretti. Il mio è un programma con obiettivi chiari, innovativi e raggiungibili con impegno costante”. In apertura di assemblea si è tenuta la premiazione dei migliori arcieri azzurri, tecnici e società del biennio 2023/2024, alla presenza anche di Giovanni Malagò e Luca Pancalli. “Il mio pensiero va a Mario per un doveroso tributo per tutto quello che ha fatto in questi anni. Ho un personale senso di gratitudine per il suo impegno e i suoi risultati”, le parole del presidente del Coni, mentre il presidente del Cip ha aggiunto: “Fin dalla prima ora Mario è stato vicino al mondo paralimpico con una partecipazione concreta, non di facciata. Quello che siete riusciti a fare in termini di risposta a livello olimpico e paralimpico resterà nella storia”.

Il Consiglio federale è completato da Cristina Pernazza (quota tecnici), Marco Galiazzo ed Elisabetta Mijno (atleti), Alessandro Albanese (macro zona centro-sud), Silvia Ribecai (centro), Maria Angela Casartelli (centro-nord), Federico Pettenazzo (nord-est), Enrico Rebagliati (nord-ovest e isole), Elena Forte e Luciano Spera (collegio nazionale). Mauro Leone è il presidente del Collegio dei revisori dei conti.

