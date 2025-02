Altro maxi controllo sulle linee calde dei bus Atv: 85 verbali, 2 segnalati per droga

Maxi controllo della polizia locale di Verona sulle linee calde dei bus Atv.

Un nuovo maxi controllo sui mezzi pubblici è stato effettuato giovedì dalla polizia Locale di Verona in collaborazione con Atv, come indicato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’operazione ha coinvolto 30 autobus urbani ed extraurbani, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e contrastare irregolarità a bordo.

Quindici tra ufficiali, agenti del Reparto Territoriale, verificatori di Atv e operatori di vigilanza privata hanno controllato ben 835 passeggeri. Sono stati elevati 85 verbali per il mancato possesso del titolo di viaggio, con 22 sanzioni pagate immediatamente per un totale di 1.133 euro.

Le verifiche hanno interessato le linee 144, 138, 139, 110, 51, 61, 21, 23 e 24, sia in entrata che in uscita dal capoluogo. Durante i controlli, due giovani sono stati trovati in possesso di hashish e saranno segnalati alla Prefettura come consumatori.

Le operazioni si sono concentrate nelle zone di piazzale XXV Aprile, piazza Bra e corso Castelvecchio, con un’attenzione particolare ai giovani passeggeri. Grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti a bordo dei mezzi e nelle aree urbane, si è registrata una diminuzione delle sanzioni contestate.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, con particolare focus sulle linee segnalate per episodi di bullismo e spaccio, oltre che nell’area della stazione di Verona Porta Nuova.