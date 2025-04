Baroni “Giocare partite come il derby la cosa più bella”

ROMA (ITALPRESS) – Affrontare l’ultima parte di stagione con la gioia e l’entusiasmo di giocare partite decisive, conquistate con un percorso lunga tutta la stagione. Questo lo spirito che Marco Baroni vuole infondere ai suoi alla vigilia del derby tra Lazio e Roma, un match importante in chiave Europa: “Se siamo qui è perché c’è stato un percorso, la cosa più bella è arrivare in fondo e sentire l’importanza delle partite che giochi”, ha infatti dichiarato in conferenza stampa.

E, in effetti, questi sono giorni in cui i biancocelesti si giocano tutto o quasi, visto che il derby capitolino arriva tra le due partite dei quarti di Europa League contro il Bodo/Glimt: “Il derby si può giocare anche subito dopo un’altra partita, perchè è una gara straordinaria. Sappiamo di dover fare una partita di voglia e determinazione. Sono convinto che la squadra avrà tutte le energie necessarie, in questo i tifosi ci aiuteranno”, ha aggiunto Baroni. Di fronte una squadra forte, anzi la migliore del girone di ritorno: “Se faccio un’analisi nelle ultime 15 partite, la Roma è prima davanti all’Inter – ammette il tecnico biancoceleste –. E’ indiscutibile che in questo momento sono i più bravi di tutti ma domani saremo lì con la determinazione di batterli”.

In riferimento alla sconfitta di giovedì in Norvegia, Baroni spiega: “Alcune condizioni lì erano sfavorevoli per noi. In quel senso quella di domani e di giovedì prossimo saranno un altro tipo di sfide. Siamo convinti di avere la possibilità di passare il turno. Bisogna sentire dolore fisico quando si perdono le partite, è normale, ma è vero che questo sport ti dà una grande occasione, c’è subito un’altra partita”.

Infine, una chiusura sull’attesissimo ritorno di Castellanos: “E’ stato fuori a lungo, deve stare sereno e sparare tutto quello che ha senza pensare ai 90 minuti. Ci darà una mano, ma non dobbiamo aspettarci che spacchi il mondo. Insieme a Dia? Sono due giocatori che avevano trovato la capacità di integrarsi alla perfezione. Taty deve ripartire dalle certezze”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).