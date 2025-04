Altro bomba-day: domenica chiusa l’A4 e stop ai treni sulla Verona-Venezia

Bomba day domenica 13 nel Vicentino: stop ai treni sulla linea Verona-Venezia, chiuso anche un tratto dell’autostrada A4.

Stop ai treni e chiusa l’autostrada A4: domani, domenica 13 aprile, terzo bomba day in pochi mesi. A causa delle delicate operazioni di disinnesco di un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuto lo scorso 17 marzo a Montebello, in provincia di Vicenza, durante i lavori per l’Alta Velocità, sono previste importanti misure di sicurezza e blocchi alla viabilità.

La Prefettura di Vicenza ha ufficializzato la chiusura temporanea di un tratto dell’autostrada A4 Serenissima, tra i caselli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore, dalle ore 8.45 alle 14, salvo proroghe in base all’andamento delle operazioni. Coinvolta anche la superstrada Pedemontana Veneta, che interseca l’area interessata. Inoltre, sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Verona-Venezia nello stesso arco orario.

L’evacuazione dei residenti entro un raggio di quasi 500 metri dal punto in cui si trova la bomba inizierà alle 7.30. L’ordigno sarà disinnescato, trasportato e infine distrutto dagli artificieri dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago.