WithU da applausi, Verona liquida Vero Volley Monza in tre set

All’Agsm forum, WithU Verona batte Monza per 3 set a 0.

WithU Verona da applausi. Nel settimo turno del campionato di Superlega, all’Agsm forum la WithU Verona piega e liquida la pratica Vero Volley Monza in 3 set. Una gara senza storia per la squadra di Stoytchev, capace di dominare i diretti avversari dal primo all’ultimo set. Un plauso a Raphael e compagni bravi a rispondere con le loro capacità, armi e fondamentali agli attacchi avversari, gestendo bene le tutte situazioni con lucidità e con idee molto chiare.

Per questa sfida mister Stoytchev schiera gli schiacciatori Keita e Mozic, Grozdanov e Mosca centrali, Spirito come palleggiatore e Sapozhkov e come libero Gaggini.

I padroni di casa partono subito forte e dopo pochi minuti volano già sul 6-4. Spirito inarrestabile e la WithU porta a casa l’ottavo punto; errore per Vero volley, in battuta Spirito stampa il pallone sulla rete. Monza prova a rimanere in scia a Verona, ma sono i padroni di casa a tenere in mano le redini della gara; Mozic continua ad andare a punti, videocheck poi chiamato da Verona, palla confermata dentro e gialloblù che allungano. Mosca a muro mette a terra il 24-17, si va al set point con Mozic in battuta; lo stesso sbaglia ed è tutto rimandato. Monza rimanda ancora il set point degli scaligeri, poi Verona la chiude e fa suo il primo set 25 a 19.

Nel secondo set Monza parte subito all’attacco ma la WithU non cede; errore in battuta di Sapozhkov, poi a muro i padroni di casa tornano in parità. Sapozhkov mette a terra il settimo punto, e ancora a muro Verona riesce ad allungare. Sapozhkov con un ace porta i suoi sul 16-13, Keita in schiacciata mette a terra il 17 e il 18-14; bel recupero poi dello stesso e Mozic mette a terra il ventesimo punto gialloblù. Un Keita in splendida forma porta Verona sul 24-17, poi lo stesso mette a terra il punto del 25-17 che regala ai padroni di casa anche il secondo set.

Sempre Keita apre il terzo set, sempre lui porta Verona sul 5-1. Lo stesso sbaglia in battuta, ma a muro prima e con Mosca poi la WithU allunga sul 9-4. Errore di Mozic in battuta, Keita non sbaglia; videocheck chiamato dal Monza, ma il tocco del muro gialloblù non c’è (14-9). Verona domina, Monza fatica. Keita con una schiacciata mette a terra il diciannovesimo punto, due ace di fila per Sapozhkov, Mosca schiaccia e Verona sul 23-12. Ancora Keita e match point per i gialloblù; Mosca sbaglia la battuta, poi Verona la chiude (25-14). WithU Verona batte Vero Volley Monza 3-0 e vola al quinto posto in classifica con 11 punti.

WITHU VERONA – VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-19, 25-17, 25-14)

WITHU VERONA: Spirito 4, Keita 15, Grozdanov 5, Sapozhkov 8, Mozic 11, Mosca 5, Bonisoli (L), Gaggini (L). N.E. Vieira De Oliveira, Zanotti, Jensen, Cortesia, Perrin, Magalini.

Allenatore: Stoytchev

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 0, Davyskiba 7, Galassi 6, Grozer 8, Maar 8, Beretta 1, Federici (L), Szwarc 4, Di Martino 1, Marttila 1. N.E. Pirazzoli, Pisoni, Magliano, Visic.

Allenatore: Eccheli.

ARBITRI: Frapiccini, Vagni.

NOTE – durata set: 25′, 26′, 21′; tot: 72′. WithU Verona: battute vincenti 5, battute sbagliate 13, muri 8, errori 14, attacco 56%. Vero Volley Monza: battute vincenti 2, battute sbagliate 14, muri 1, errori 27, attacco 44%. Spettatori: 3090. MVP: Keita (WithU Verona)

CLASSIFICA

7ª Giornata And. (13/11/2022) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2022

Sir Safety Susa Perugia 21, Itas Trentino 16, Top Volley Cisterna 13, Cucine Lube Civitanova 12, WithU Verona 11, Valsa Group Modena 11, Allianz Milano 10, Gas Sales Bluenergy Piacenza 10, Vero Volley Monza 7, Pallavolo Padova 6, Gioiella Prisma Taranto 6, Emma Villas Aubay Siena 3.

Note: 1 Incontro in più: Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova; 1 Incontro in meno: Pallavolo Padova, Emma Villas Aubay Siena;