La WithU Verona batte al tie break Valsa Group Modena 3 set a 2.

Bella, da applausi. La WithU Verona non si ferma più, continua a stupire e volare. Nella nona giornata di ritorno del campionato di Superlega, WithU Verona batte Valsa Group Modena 3 a 2. Una gara dominata dalla squadra di casa nei primi due set, poi ripresa e riaperta da Modena fino al 2 a 2, ma al tie break Verona ha mostrato ancora una volta tutto il suo carattere e potenziale, portando così a casa la vittoria. I gialloblù perdono un punto per strada, come con Padova, ma è anche vero che davanti avevano la corazzata Modena, seconda in classifica. Un successo, che coincide con i 30 anni di carriera di capitan Raphael, che permette alla WithU di portarsi ad un solo punto dal quarto posto occupato da Civitanova.

Raphael premiato dal presidente Stefano Fanini (foto Lega Pallavolo serie A)

Per questa sfida gialloblù in campo con Spirito-Sapozhkov, Mozić-Keita, Grozdanov-Cortesia al centro con Gaggini libero; Modena risponde Bruno-Lagumdzija, Ngapeth-Rinaldi, Stanković-Sanguinetti con Rossini libero. Modena parte forte e riesce a mantenere un buon vantaggio fino all’8-12, poi i padroni di casa si riavvicinano pericolosamente con un muro di Grozdanov (12-13); errore al servizio di Spirito e ospiti avanti di 2 punti, ma Verona non molla e trova la parità (14-14). Attacco out di Ngapeth, ace di Mozic e la WithU completa il controsorpasso; altro attacco vincente di Raphael e compagni porta Verona sul +3. I padroni di casa riescono a mantenere saldamente il vantaggio, poi Mozic chiude il primo set a favore di Verona per 25-19.

Secondo set che si apre con l’attacco vincente di Lagumdzija, poi Verona trova immediatamente un break di vantaggio (4-1); le due squadre si scambiano colpo su colpo poi Modena ritrova il pareggio (9-9). Sapozkhov in parallela permette ai padroni di casa di tornare avanti, ma sono ancora gli ospiti poi con un attacco vincente di Ngapeth a firmare in controsorpasso (15-16); Mozic con un muro su Ngapeth ristabilisce la parità, Sapozkhov a segno e WithU nuovamente avanti. Ancora un attacco vincente di Sapozkhov per il +3, ma Ngapeth prova a riportare sotto Modena (19-18); Verona e Modena in perfetto equilibrio, poi sono i padroni di casa a provare l’allungo con un pipe vincente di Mozic. Ngapeth e Rinaldi riportano tutto in parità (23-23); Sala cerca di chiudere il set, risponde Keita. Alla fine è Verona aancora con Mozic a far suo il set ai vantaggi (28-26).

Terzo parziale che inizia in perfetto equilibrio, poi sono gli ospiti con Lagumdzija a provare l’allungo (4-6); Verona torna subito in parità, mani out messa a segno da Ngapeth e Modena nuovamente avanti (9-10). I padroni di casa provano a tornare in parità ma sono sempre gli ospiti a tenere il punto di vantaggio con Sanguinetti a segno con un muro (12-13); con un altro muro di Rinaldi Modena allunga, ma la squadra di Stoytchev ristabilisce gli equilibri (16-16). Ospiti avanti ancora, Cortesia risponde con un muro su Ngapeth; poi Modena riesce a prendere il largo portandosi a +4 su Verona (18-22). I padroni di casa provano a tornare sotto, ma è Modena a chiudere il terzo set 19-25.

Perfetto equilibrio anche in avvio del quarto parziale (8-8), poi Modena guadagna un poi di break significativi e allunga sul 10-14; con Keita i padroni di casa accorciano le distanze, ma con un altro break gli ospiti allungano sul +5. I gialloblù non si danno per vinti e con un muro di Sapozhkov e una serie di attacchi vincenti tornano a -1 da Modena; gli ospiti non accusano il colpo, anzi si rialzano in piedi portandosi sul +5 su Verona. Vantaggio che rimane sino a chiusura del set (20-25).

Al tie break Verona parte forte 4-1; Sapozhkov e Mozic mantengono invariato il vantaggio gialloblù 7-3, poi Modena accorcia le distanze (7-5). Errore in battuta per Lagumdzija e padroni di casa nuovamente a +3; mani out realizzato da Keita e WithU avanti 10-7; Sapozhkov a segno (10-8), i gialloblù mantengono i 3 punti di vantaggio (12-9). Raphael e compagni allungano ancora (14-9), Modena prova a tornare in partita ma Verona la chiude (15-10).

WITHU VERONA – VALSA GROUP MODENA 3-2 (25-19, 28-26, 19-25, 20-25, 15-10)

WITHU VERONA: Spirito 2, Keita 19, Grozdanov 3, Sapozhkov 29, Mozic 19, Cortesia 4, Bonisoli (L), Gaggini (L), Mosca 2, Magalini 0. N.E. Vieira De Oliveira, Zanotti, Massafeli Iasi Pedroso, Jensen.

Allenatore: Stoytchev.

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 3, Ngapeth 11, Sanguinetti 11, Lagumdzija 21, Rinaldi 15, Stankovic 13, Sala 1, Salsi 0, Rossini (L), Rousseaux 0. N.E. Gollini, Bossi, Krick, Marechal.

Allenatore: Giani.

ARBITRI: Curto, Lot.

NOTE – durata set: 25′, 31′, 28′, 26′, 18′; tot: 128′.

CLASSIFICA

9ª Giornata Rit. (19/02/2023) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2022

Sir Safety Susa Perugia 59, Valsa Group Modena 39, Itas Trentino 36, Cucine Lube Civitanova 32, WithU Verona 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 31, Vero Volley Monza 28, Allianz Milano 26, Top Volley Cisterna 23, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 16, Emma Villas Aubay Siena 15.

Note: 1 Incontro in meno: Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Allianz Milano, Emma Villas Aubay Siena;