Play off scudetto: magica WithU Verona, Lube Civitanova ancora ko

In gara 2 al pala Agsm Aim, la WithU Verona batte Cucine Lube Civitanova 3 set a 2.

Si sogna ancora. Si continua a fantasticare. La WithU Verona incanta ancora, e brilla nel cielo come non mai. Come in gara 1, anche in gara 2 dei quarti play off scudetto, tra le mura amiche del pala Agsm Aim, la WithU Verona batte Cucine Lube Civitanova per 3 set a 2. Una gara vietata ai deboli di cuore, che ha visto i ragazzi Stoytchev lottare dall’inizio alla fine e strappare al quinto set la vittoria che vale il 2 a 0. Sotto di un set, Raphael e compagni hanno fatto loro secondo per lasciare alla Lube il terzo. Nel quarto, quando tutto sembrava ormai avesse preso una direzione, ecco che i gialloblù risorgono facendo loro il set, per poi far festa nel quinto. Domenica si torna a Civitanova, per giocarsi l’accesso in semifinale.

Verona che si presenta in campo con Gaggini, Grozdanov, Keita, Mosca, Mozic, Sapozhkov e Spirito, Lube che risponde con Anzani, Balaso, Chinenyeze, De Cecco, Herrera, Nikolov e Zaytsev. La WithU Verona parte forte e si porta subito sul 5-3, poi escono gli ospiti che alla distanza ritrovano la parità (9-9); Civitanova trova il punto del sorpasso 13-14 e mantiene il vantaggio (15-18). La Lube sembra aver in mano il set ma invece i gialloblù riaprono tutto accorciando prima le distanze (18-19), per poi tornare in parità sul 21-21. Verona ha l’opportunità di chiudere a proprio favore il primo parziale (24-23), ma Civitanova trova ancora la forza di invertire la rotta e di far suo il primo set ai vantaggi per 24-26.

Si torna in campo per il secondo set e Verona parte ancora con il piglio giusto portandosi subito avanti (3-2); break di Rapahel e compagni (8-3), poi la Lube prova a riavvicinarsi (8-5). Nuovo vantaggio per la WithU (11-5), gli ospiti accorciano nuovamente a -4; i padroni di casa provano ad allungare ancora (15-9) fino al massimo vantaggio di +7 (17-10). Civitanova prova ad invertire la marcia (18-13), ma la WithU conquista ben 5 set point. Gli ospiti non si danno per vinti e accorciano a -3 (22-19), ma alla fine è Verona a trovare lo strappo decisivo e far suo il set 25-20.

Al rientro dall’intervallo altra partenza a razzo dei gialloblù che allungano subito sul 3-0, ma Civitanova prova immediatamente a tornare in partita accorciando le distanze (5-4). Verona riesce a tenere due punti di vantaggio (10-8), poi gli ospiti trovano la parità (10-10). La Lube prova a mettere la freccia (11-12), ma gli scaligeri rimangono in scia (12-12) e trovano il controsorpasso (13-12). Altro controsorpasso degli ospiti che provano ad allungare (15-18) fino ad un massimo vantaggio di +4 (16-20); la WithU prova ad accorciare le distanze (20-22) ma sono i marchigiani a far loro il terzo set 20-25.

La Lube mette a terra il primo punto del quarto set, e preme subito il piede sull’acceleratore (0-5); Verona accusa il colpo (2-7), prova a rientrare in gara ma sono sempre gli ospiti a tenere in mano le redini del gioco (5-10). La WithU tuttavia non molla, risorge e accorcia (12-14) fino a trovare la nuova parità (17-17). Grande equilibrio ora tra Verona e Civitanova (19-19); gli ospiti prova a scappare ma i gialloblù non mollano (21-22), poi è proprio Verona a provare lo strappo finale (23-22) e scagliare la freccia decisiva dal proprio arco per chiudere il set 25-23.

Sulle ali dell’entusiasmo Verona parte forte (4-1) ma Civitanova ritorna subito sotto (4-3); sono i gialloblù però a tenere in mano le redini del gioco in questo avvio di set (7-5) fino alla parità degli ospiti (7-7). Equilibrio in campo tra la WithU e la Lube (11-11), poi Verona cerca l’allungo (13-11). E’ lo scatto decisivo che porta Verona alla vittoria 15-11.

Il pubblico del pala Agsm Aim (foto Lega Pallavolo serie A)

WITHU VERONA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-2 (24-26, 25-20, 20-25, 25-23, 15-11)

WITHU VERONA: Spirito 2, Keita 20, Grozdanov 12, Sapozhkov 27, Mozic 15, Mosca 10, Gaggini (L), Magalini 0. N.E. Bonisoli, Vieira De Oliveira, Zanotti, Cavalcanti, Jensen, Cortesia.

Allenatore: Stoytchev.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 6, Yant Herrera 17, Chinenyeze 11, Zaytsev 23, Nikolov 13, Anzani 9, Bottolo 1, Garcia Fernandez 0, D’Amico (L), Balaso (L), Gottardo 0. N.E. Ambrose, Penna, Sottile.

Allenatore: Blengini.

ARBITRI: Puecher, Braico.

NOTE – durata set: 31′, 27′, 28′, 32′, 22′; tot: 140′.

