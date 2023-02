Nella settima giornata di ritorno, WithU Verona batte Vero Volley Monza 3 set a 1.

Tre vittorie nelle ultime tre giornate. La WithU Verona continua a volare e sognare. Nella settima giornata di ritorno della Regular Season di SuperLega Credem Banca, Vero Volley Monza cade tra le mura amiche di casa contro la WithU per 3 set a 1. Una gara dominata in lungo e in largo dai gialloblù, dall’inizio alla fine, ad eccezione del terzo set andato facilmente alla squadra di casa. Con questa vittoria Raphael e compagni volano in classifica, portandosi (nel momento in cui scriviamo, ndr) al quarto posto con 27 punti al pari di Civitanova e Piacenza.

Vlad apre la gara mettendo a terra il primo punto, lo stesso sbaglia e regala il pareggio a Verona. I padroni di casa vanno segno con Di Martino, i gialloblù si aggrappano al solito Grozdanov; il Monza cerca e trova l’allungo (6-3), poi però la WithU rientra portandosi a -1 da Vero Volley. Con Zimmermann e Davyskiba il Monza si riporta avanti e cerca la fuga fino ad arrivare a meno 5 punti dalla conquista del set; sale in cattedra Verona che prima si riavvicina e poi con una grande rimonta firmata Keita e Grozdanov vince ai vantaggi 24 a 26 facendo in questo modo suo il primo set.

Nel secondo set Monza subito avanti 3 a 1 con Maar Stephen, Davyskiba e Zimmermann; gli ospiti trovano però prima il pareggio con Mozic e Magalini per poi mettere la freccia e sorpassare fino al 7-9. Verona trova poi l’allungo con Grozdanov, Magalini e Keita (10-14), il Monza prova a rimanere in scia con affidandosi ai colpi di Davyskiba e Di Martino. Grozdanov e Keita per mettono alla WithU di mantenere un discreto margine di vantaggio (17-21), Cortesia e Mozic piazzano i colpi del definitivo ko; Gaggini sbaglia in ricezione, Grozer sbaglia in battuta. Verona fa suo il secondo set 20-25.

Terzo set che si apre con il muro di Spirito, poi la Vero Volley cerca subito la fuga con i colpi di Grozer e Maar (4-2). Galassi con un ace e Grozer aggiungono punti al tabellino, i gialloblù provano a riportarsi sotto con Mozic e Keita che va a punto anche con un ace. Due errori consecutivi di Davyskiba in ricezione e in attacco portano Verona a -2, ma lo stesso con un attacco vincente ristabilisce le distanze (9-6). Con due ace di Davyskiba e gli errori di Mozic e Magalini i padroni di casa volano sul +6; due muri decisivi di Grozer e Maar per il nuovo +8 di Monza, fino al +9 firmato Galassi (18-9). Mozic e Magalini provano a scuotere la WithU ma Galassi mantiene il +9 (20-11); ultimi punti facili per Vero Volley che fa suo il set 25-14.

Errore in battuta di Keita e punto per Monza, lo stesso però pareggia subito i conti; prime fasi molto equilibrate in questo avvio di quarto set, poi con Mozic e un ace di Keita Verona prova l’allungo (4-6). I padroni di casa tornano in parità; parità che dura poco e gialloblù nuovamente avanti 6-8. Verona mantiene il vantaggio (8-10) che aumenta con l’attacco di Spirito (10-14); con il muro di Grozdanov e l’attacco vincente di Magalini gli ospiti si portano sul +6. Grozer e Maar provano a riaccendere Monza (14-18) ma Mozic firma il nuovo +5 (15-20); Keita e Mozic fanno volare la WithU, Marttila e Maar vanno a segno ma Verona con Keita chiude i giochi (21-25).

VERO VOLLEY MONZA – WITHU VERONA 1-3 (24-26, 20-25, 25-14, 21-25)

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 1, Davyskiba 11, Di Martino 8, Szwarc 6, Maar 17, Galassi 11, Grozer 8, Federici (L), Kreling 0, Hernandez 2, Marttila 3. N.E. Pirazzoli, Beretta, Visic.

Allenatore: Eccheli.

WITHU VERONA: Spirito 3, Magalini 10, Grozdanov 6, Keita 18, Mozic 16, Cortesia 6, Gaggini (L), Perrin 0, Vieira De Oliveira 0, Jensen 0, Zanotti 0. N.E. Bonisoli, Mosca.

Allenatore: Stoytchev.

ARBITRI: Puecher, Braico.

NOTE – durata set: 29′, 26′, 25′, 27′; tot: 107′.

CLASSIFICA

7ª Giornata Rit. (05/02/2023) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2022

Sir Safety Susa Perugia 54, Itas Trentino 35, Valsa Group Modena 35, WithU Verona 27, Cucine Lube Civitanova 27, Gas Sales Bluenergy Piacenza 27, Vero Volley Monza 24, Allianz Milano 23, Top Volley Cisterna 23, Pallavolo Padova 15, Emma Villas Aubay Siena 14, Gioiella Prisma Taranto 14.

Note: 1 Incontro in meno: Cucine Lube Civitanova, Allianz Milano, Top Volley Cisterna, Pallavolo Padova;