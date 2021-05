Summer camp per Hellas, Chievo, Tezenis e Nbv Verona: tutti i dettagli

Molte le iniziative messe in campo dalle principali società sportive di Verona.

Tempo di estate, tempo di summer camp. E a Verona, e non solo, Hellas, Chievo, Tezenis e Nbv scendono in campo con le loro iniziative.

HELLAS VERONA

Le attività saranno dedicate a tutti i bambini, nati dal 2008 al 2015, che vorranno vivere UN’ESTATE A TINTE GIALLOBLÙ insieme all’Hellas Verona. Durante i Summer Camp, verranno proposte tante iniziative, coordinate dagli allenatori qualificati del Settore Giovanile e della Scuola Calcio gialloblù, in cui i bambini potranno svolgere attività tecniche, ludico-formative e ricreative. A tutti i partecipanti, verrà fornito un kit Macron, sponsor tecnico di Hellas Verona e, inoltre, ogni settimana sarà prevista anche l’attività per i portieri!

I posti sono limitati ad un numero massimo di 60 iscritti a settimana!

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì con la seguente formula dell’intera giornata:

7:30 – 9:30 Accoglienza

Accoglienza 09:00 – 10:00 Socializzazione dei gruppi

Socializzazione dei gruppi 10:00 – 12:00 Seduta di Allenamento mattutina

Seduta di Allenamento mattutina 12:00 – 12:30 Riposo

Riposo 12:30 – 13:30 Pranzo e intrattenimento a tavola

Pranzo e intrattenimento a tavola 13:30 – 15:00 Attività ricreative

Attività ricreative 15:00 – 15:30 Vestizione

Vestizione 15:30 – 17:15 Seduta di allenamento pomeridiana

Seduta di allenamento pomeridiana 17:15 – 18:00 Merenda e rientro a casa

L’attività che si svolgerà il sabato mattina:

09:30 Accoglienza

Accoglienza 09:30 – 10:30 Esercitazioni dimostrative

Esercitazioni dimostrative 10:30 – 11:15 Partita d’esibizione

Partita d’esibizione 11:30 – 12:00 Festa finale in campo e consegna attestati

DATE E LOCALITA’

14 giugno – 19 giugno 2021 Antistadio “G. Tavellin” (piazzale Olimpia – Verona)

21 giugno – 26 giugno 2021 Antistadio “G. Tavellin” (piazzale Olimpia – Verona)

28 giugno – 03 luglio 2021 Antistadio “G. Tavellin” (piazzale Olimpia – Verona)

05 luglio – 10 luglio 2021 Antistadio “G. Tavellin” (piazzale Olimpia – Verona)

12 luglio – 17 luglio 2021 Antistadio “G. Tavellin” (piazzale Olimpia – Verona)

PREZZI

1 bambino

1 settimana 285,00 €

2 settimane 470,00 €

3 settimane 655,00 €

2 fratelli

1 settimana 470,00 €

2 settimane 840,00 €

3 settimane 1210,00 €

3 fratelli

1 settimana 655,00 €

2 settimane 1210,00 €

3 settimane 1765,00 €

Lo sconto del 20% per i tesserati Hellas Verona e sconto del 10% per i tesserati delle società affiliate Hellas Verona

La quota d’iscrizione comprende:

Attività ludiche e tecniche sul campo, Kit Macron, assicurazione, pranzo e merenda.

Come iscriversi?

Scarica e compilare il modulo d’iscrizione e l’Informativa sulla Privacy;

Scaricare e compilare il Regolamento Hellas Summer Camp;

Inviare la modulistica a camp@hellasverona.it unitamente a copia della visita medica in corso di validità, copia del documento di identità del genitore che compila il modulo, indicazione della taglia per il Kit Camp (vedi tabella). Una volta scelta la taglia e a kit ricevuto, quest’ultimo non potrà essere cambiato.

CHIEVO VERONA

Al mare, in montagna, al lago, nella natura e in città: l’offerta dei ChievoVerona Summer Camp 2021 è sempre più ricca ed ampia sul piano paesaggistico. Torreglia (PD), Zianigo di Mirano (VE) e Pergine Valsugana (TN) si aggiungono alla lunga lista di località che ospiteranno la ventiduesima edizione dei Camp griffati ChievoVerona.

Il programma di attività, che spazia tra giugno e settembre e prevede location in Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Marche, include anche i centri sportivi del Bottagisio e di Veronello, utilizzati nel corso della stagione agonistica sia dalla prima squadra che dalle formazioni del settore giovanile del ChievoVerona, e a Jesolo nella struttura balneare del Villaggio al Mare Marzotto.

Questa la lista ad oggi dei ChievoVerona Summer Camp già confermati, con l’indicazione della tempistica di svolgimento di ciascuno:

Veneto

Bottagisio Sport Center, Verona dal 7 giugno al 3 settembre

Veronello, Calmasino (VR) dal 14 al 18 giugno e dal 28 giugno al 2 luglio

Torreglia (PD) dal 7 al 18 giugno

Jesolo (VE) dal 13 al 26 giugno

Zianigo di Mirano (VE) da 5 al 16 luglio

Trentino

Andalo (TN) dal 3 al 17 luglio (English)

Rovereto (TN) dal 5 al 16 luglio (English)

Pergine Valsugana (TN) dal 5 al 9 luglio

Alto Adige

Ora/Auer (BZ) dal 2 al 6 agosto

Lombardia

San Benedetto Po (MN) dal 14 al 19 giugno

Bedizzole (BS) dal 21 al 25 luglio

Marche

Recanati (MC) dal 28 al 9 luglio

Per scoprire tutti i programmi, le date e le formalità per le iscrizioni ai ChievoVeronaSummerCamp, tutte le informazioni sono disponibili sul www.chievoverona.it nella sezione Accademia / Summer Camp.

TEZENIS VERONA

E’ la novità dell’estate 2021 targata Scaligera Basket. Dopo il “tutto esaurito” fatto registrare dal Summer Camp di Pinzolo, la Società di Via Cristofoli lancia un nuovo progetto rivolto a ragazze e ragazzi nate/i dal 2008 al 2015: il City Camp. Un’attività, aperta a tutti, che dal 7 giugno al 16 luglio si svolgerà presso lo Sporting Club Verona di Via Corsini per trascorrere un’estate all’insegna del divertimento e della pallacanestro.

Suddiviso in 6 settimane, al costo di 150,00 euro l’una con scontistiche per iscrizioni a più turni, il City Camp sarà gestito e coordinato dallo Staff della Scaligera Basket composto da istruttori, allenatori ed educatori qualificati. Le attività proposte saranno molteplici: attività ludiche, pallacanestro, piscina e tanti momenti di divertimento per un programma che coinvolgerà i campers durante tutta la giornata dall’entrata fissata tra le 7.45 e le 8.45 all’uscita entro le 16.30.

Le iscrizioni sono già aperte e per conoscere tutte le info è possibile cliccare QUI.

NBV VERONA

Partono i Viva Verona Camp, organizzati da Sporting Scaligero Verona, sono suddivisi in tre offerte per soddisfare al meglio la voglia di tornare a muoversi e a divertirsi.

Multisport, Volley Academy e Soccer: a partire dal 7 giugno e fino 3 settembre, tante settimane da vivere insieme, nella cornice del Centro Manuel Fiorito, in Borgo Roma, grazie alla collaborazione con il Comando Forze Operative Terrestri di Supporto.

Viva Verona Camp Multisport: un’offerta ricchissima e varia, con società di volley (NBV Verona e BluVolley Verona), basket (Verona Basket), calcio (Alba Borgo Roma) e rugby (Lupos Rugby) unite per dare una risposta alla voglia di giocare all’aria aperta, con spazio all’attività ludica, una piscina a disposizione e uno staff qualificato. Per ragazzi e ragazze nati dal 2014 al 2008.

Viva Verona Camp Volley Academy: offre a tutti i partecipanti la possibilità di vivere tante settimane con allenamenti immersi nella natura, e improntati su gioco e divertimento con ampio spazio per la preparazione atletica, la tecnica individuale e le dinamiche di gruppo. Lo staff di professionisti è guidato dal prof. Bruno Bagnoli, Direttore Tecnico del Settore Giovanile NBV Verona. Per ragazzi dal 2005 al 2010 e ragazze dal 2005 al 2011.

Viva Verona Camp Soccer: focus sul calcio, in questo camp in collaborazione con Alba Borgo Roma, aperto a ragazzi e ragazze dal 2007 al 2015.

Per tutte le informazioni, e per accedere ai moduli di pre iscrizione, vai sul sito www.vivaverona.club CLICCA QUI

