Hellas beffato ancora in pieno recupero. Dia castiga il Verona al 94esimo

Nella nona giornata di campionato la Salernitana batte 2 a 1 l’Hellas Verona.

Ancora un ko. Una sconfitta che arriva ancora in pieno recupero, come contro l’Udinese, quando ormai la gara sembrava indirizzarsi verso il pareggio, ma al 94esimo la Salernitana beffa il Verona con un gol di Dia. Per i gialloblù è la sesta sconfitta in questo campionato, la quarta consecutiva. Piatek apre le marcature al minuto 18′, poi Depaoli nella ripresa con un tap-in trova la rete del momentaneo pareggio, ma alla fine è la Salernitana a sorridere trovando la rete del definitivo 2 a 1 in pieno recupero con Dia bravo a beffare Montipò con una conclusione precisa sul secondo palo. Con questo risultato i padroni di casa raggiungono l’11esimo posto in classifica, la squadra di Cioffi invece resta ferma a 5 punti in terzultima posizione in attesa della Cremonese impegnata contro il Napoli.

La cronaca

Per questa gara Nicola opta per un 3-5-2 con Sepe tra i pali, linea a tre in difesa con Gyomber-Daniliuc-Lovato. A centrocampo Candreva-Coulibaly-Radovanovic-Maggiore-Mazzocchi, davanti la coppia Piatek-Bonazzoli. Cioffi risponde con il 3-4-2-1 con Montipò in porta, Hien-Gunter-Ceccherini a comporre la linea di difesa, Depaoli-Tameze-Veloso-Doig a centrocampo, Verdi e Hrustic dietro l’unica punta Henry.

Tredici minuti di gioco e l’Hellas ci prova con l’incursione di Depaoli ma Sepe salva in angolo. Cinque minuti ed i padroni di casa vanno in gol: Piatek raccoglie con un’ottima sponda di testa il lancio di Sepe, poi serve Bonazzoli che salta l’uomo e ricambia l’assist. Davanti a Montipò il polacco non sbaglia. Alla mezz’ora è ancora la Salernitana a farsi pericolosa: contrasto tra Piatek e Gunter, palla che arriva a Coulibaly che tenta la conclusione. Palla però debole tra le mani di Montipò. Cinque minuti ed è la volta del Verona: Gunter con un terzo tempo svetta più in alto di tutti ed impatta forte: traversa. Sul finale della prima frazione di gara ci provano i padroni di casa con Coulibaly che resiste a Veloso, poi punta l’area avversaria e serve per Piatek. L’attaccante calcia però alto.

Si va nella ripresa e al 56esimo l’Hellas pareggia: azione che parte da Doig, che salta Gyomber e mette dentro, i difensori della Salernitana non intervengono così Depaoli si avventa sulla sfera e sigla la rete del momentaneo pareggio gialloblù. Al 68esimo fallo di mano in area di rigore da parte di Radovanovic; per il direttore di gara è rigore. Il Var però lo revoca. Al 78esimo il Verona va anche ad un passo dal gol del vantaggio grazie ad un’ottima azione personale di Verdi che, liberatosi dalla marcatura, calcia col sinistro dal limite dell’area colpendo in pieno il palo alla destra di Sepe. Nel quarto dei cinque minuti di recupero però la Salernitana trova il gol del 2-1. Botheim serve Dia, che col mancino calcia sul palo più lontano superando Montipò.

Il tabellino

SALERNITANA-HELLAS VERONA 2-1

Reti: 18′ Piatek, 56′ Depaoli, 90+4′ Dia

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber (dal 91′ Bronn), Daniliuc, Pirola; Candreva (dal 91′ Sambia), Coulibaly, Radovanovic, Maggiore (dal 9′ Vilhena), Mazzocchi; Bonazzoli (dal 59′ Botheim), Piatek (dal 59′ Dia)

A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Valencia, Kastanos, Capezzi, Motoc, Iervolino, Lovato

Allenatore: Nicola

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Ceccherini (dal 86′ Cabal); Depaoli (dal 86′ Faraoni), Veloso (dal 71′ Sulemana), Tameze, Doig; Verdi, Hrustic (dal 71′ Kallon); Henry (dal 46′ Djuric)

A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Hongla, Piccoli, Terracciano, Cortinovis

Allenatore: Cioffi

Arbitro: Ghersini di Genova

Assistenti: Sechi di Sassari e Massara di Reggio Calabria

NOTE. Ammoniti: Piatek, Hien, Depaoli, Sulemana, Sambia, Daniliuc. Espulsi: Ceccherini, Radovanovic.