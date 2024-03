Play off scudetto: Rana Verona cade ancora, Perugia fa sua anche gara 2

Al pala Agsm Aim, Verona cade davanti a Sir Susa Vim Perugia per 3 set a 1.

Rana Verona cade ancora. Al pala Agsm Aim, per gara 2 dei quarti di finale scudetto di Superlega, i gialloblù cadono per 3 set a 1 contro Sir Susa Vim Perugia. I bianconeri così, dopo la vittoria in gara 1, allungano ancora il vantaggio. Verona, dopo un primo set giocato alla grande come nella prima gara, si è poi dovuta arrendere alla forza degli ospiti. Domenica prossima a Perugia la gara decisiva.

Avvio equilibrato con gli attacchi in evidenza (4-4). Vantaggio Verona dopo il fallo di Semeniuk ed il muro di Zingel (7-5). Spirito di seconda intenzione (9-6). Mozic mantiene le distanze poi muro di Grozdanov (14-10). L’ace di Plotnytskyi domezza (14-12). Non si intendono i bianconeri e Verona riparte (17-13). Ace di Keita (19-14). Due di Ben Tara (19-16). Keita con la pipe (22-17). Il set è indirizzato e lo chiude Keita (25-21).

Errore di Zingel in avvio (2-3). Out anche Keita (3-5). Fuori anche Flavio (6-6). Muro su Ben Tara, Verona avanti (8-7). Muro di Giannelli poi Semeniuk (11-13). Ben tara sulle mani alte poi out Amin (12-16). Flavio con la veloce dietro (14-18). Muro di Ben Tara, Perugia resta a +4 (17-21). Plotnytskyi da posto quattro (19-23). Single wall di Giannelli, set point Perugia (19-24). Al terzo tentativo Semeniuk pareggia (21-25).

Bianconeri avanti nel terzo con Ben Tara e due contrattacchi di Plotnytskyi (2-6). Flavio chiude dal centro poi due magie di Semeniuk (4-12). Ancora il polacco (5-14). Amin riaccende il palazzetto (8-14). Muro vincente dei bianconeri (9-16). Attacco e poi muro di Giannelli (10-18). Muro di Ben Tara (11-20). Verona accorcia (14-20). Perugia riparte con il muro di Flavio (14-22). Ben Tara porta i suoi al set point (16-24). Fuori Cortesia, Perugia avanti (16-25).

Scambio in avvio di quarto chiuso da Ben Tara (1-3). Ace di Semeniuk poi Ben Tara nell’angolino di posto uno (3-7). Servizio vincente anche per Russo poi muro di Flavio (4-10). Una decisione arbitrale accende il pala Agsm Aim, Verona ne trae energia ed accorcia (8-12). Russo per le vie centrali poi Semeniuk dopo una grande difesa di Giannelli (11-17). Il muro a tre ferma Amin (13-20). Altri due muri bianconeri (13-22). Fuori Amin, match point Perugia (15-24). Chiude Ben Tara (15-25).

RANA VERONA – SIR SUSA VIM PERUGIA 1-3 (25-21, 21-25, 16-25, 15-25)

RANA VERONA: Spirito 1, Mozic 11, Grozdanov 7, Esmaeilnezhad 12, Keita 11, Zingel 3, Zanotti(L), Cortesia 1, Dzavoronok 0, D’Amico (L), Jovovic 0, Bonisoli 0, Mosca 3. N.E.

Allenatore: Stoytchev.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 8, Plotnytskyi 12, Resende Gualberto 11, Ben Tara 17, Semeniuk 20, Russo 6, Toscani (L), Held 0, Leon Venero 0, Colaci (L). N.E. Candellaro, Herrera Jaime, Solé, Ropret.

Allenatore: Lorenzetti.

ARBITRI: Goitre, Carcione.

NOTE – durata set: 30′, 31′, 28′, 31′; tot: 120′.

RISULTATI

Valsa Group Modena-Itas Trentino 2-3 (22-25, 28-26, 25-15, 19-25, 13-15) Ore 16:00; Mint Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova 3-1 (24-26, 25-18, 25-21, 25-20); Rana Verona-Sir Susa Vim Perugia 1-3 (25-21, 21-25, 16-25, 15-25) Ore 20:30; Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (25-22, 20-25, 21-25, 14-25) Ore 19:00

PROSSIMO TURNO

Prossimo turno 17/03/2024 Ore: 18.00

Itas Trentino-Valsa Group Modena Ore 17:00; Cucine Lube Civitanova-Mint Vero Volley Monza; Sir Susa Vim Perugia-Rana Verona; Gas Sales Bluenergy Piacenza-Allianz Milano 16/03/2024 ore 18:00