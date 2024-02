Altro capolavoro di Rana Verona, dopo Perugia cade anche Piacenza

Nell’ottava giornata di ritorno, al pala Agsm Aim Verona supera Gas Sales Bluenergy Piacenza 3 a 1.

Rana Verona continua nel suo cammino. E dopo Perugia, nel turno infrasettimanale dell’ottava giornata di ritorno giocata al pala Agsm Aim, Verona supera anche Gas Sales Bluenergy Piacenza 3 a 1. L’ennesimo capolavoro dei gialloblù, bravi a dominare anche la terza della classe senza timore alcuno.

l primo punto è di Caneschi ma è poi Verona a fare la con il turno in battuta di Mozic, il muro su Romanò vale l’8-4 con Anastasi a chiamare time out. Al rientro in campo altri due punti di Verona (10-4), dentro Leal al posto di Romanò. Piacenza recupera, l’ace di Lucarelli porta i suoi a tre lunghezze dai padroni di casa (11-8), l’ace di Verona su Recine riporta a cinque i punti di vantaggio (13-8), in casa biancorossa si fatica un po’ in tutto, Verona ringrazia e allunga (17-10). Piacenza ritrova colpi in attacco, Leal dalla linea dei nove metri mette in difficoltà la ricezione veronese, il suo ace vale il 22-20 e il mani out di Recine il meno uno: 22-21. Amin segna punto (23-21), il muro di Simon porta i suoi ad una lunghezza (23-22), il set point di Verona arriva con Mozic (24-22), chiude Amin.

L’avvio del parziale è equilibrato, a quota 10 l’allungo di Verona che capitalizza una battuta in rete di Piacenza, un ace e un attacco out dei biancorossi: 13-10 con Anastasi a chiamare time out. Due colpi di Leal (13-12) ma sul 14-13 allunga ancora Verona ringraziando per due errori in attacco degli avversari e un muro (19-13). Scaligeri in rampa di lancio, Piacenza all’angolo (21-13), dentro Dias per Brizard ma in casa biancorossa si continua a sbagliare e subire, il muro su Leal vale il 23-13, dentro Romanò. Verona segna un break di 10-0, l’ace di Grozdanov porta una infinità di set point ai suoi (24-13), Verona chiude alla terza occasione.

Squadre appaiate a quota 8, allungo di Verona sulla battuta sbagliata biancorossa e sull’attacco out di Simon (10-8), nuova parità a quota 11. Sul 15 pari allungo biancorosso: Leal, ace di Caneschi e ancora Leal, 15-18. L’ace di Romanò vale il più quattro (16-20) con Verona che chiama il secondo time out a disposizione, l’ace di Leal vale cinque lunghezze di vantaggio (17-22), Caneschi porta in dote cinque set point (19-24), si va al cambio campo sul primo tempo di Caneschi.

Parte bene Piacenza (0-2), sul 4 pari una invasione, un errore in attacco di Simon e un muro subito dal centrale cubano, Verona ringrazia e si porta avanti di tre (7-4). Ace di Amin (9-5) con Anastasi a chiamare tempo, al rientro in campo è Lucarelli a segnare punto con un diagonale e subito dopo muro di Caneschi (9-7), riparte Verona (11-7), altri tre passaggi a vuoto dei biancorossi ed è 14-8, secondo time out per Piacenza. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza qualche punto lo recupera, muro di Leal (16-13) ma Verona riparte con Mozic (18-14), la battuta in rete di Simon vale il 20-15 e il muro su Caneschi il 21-15, si fatica tanto in casa biancorossa. Due muri consecutivi di Romanò e Caneschi riportano a tre lunghezze i biancorossi (22-19), la battuta lunga di Caneschi consegna quattro match ball a Verona (24-20), il primo è annullato da Leal, si chiude con il muro di Zingel e Leal.

RANA VERONA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1 (25-22, 25-15, 20-25, 25-21)

RANA VERONA: Spirito 5, Dzavoronok 12, Zingel 2, Esmaeilnezhad 14, Mozic 19, Grozdanov 7, Bonisoli (L), D’Amico (L), Jovovic 0, Sani 0. N.E. Cortesia, Keita, Mosca, Zanotti.

Allenatore: Stoytchev.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 2, Santos De Souza 12, Caneschi 10, Romanò 10, Recine 6, Simon 7, Hoffer (L), Leal 24, Scanferla (L), Andringa 0, Dias 0. N.E. Alonso, Ricci.

All. Anastasi.

ARBITRI: Vagni, Brancati.

NOTE – durata set: 30′, 27′, 26′, 27′; tot: 110′.

RISULTATI

Cisterna Volley-Sir Susa Vim Perugia 1-3 (19-25, 25-22, 22-25, 18-25); Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-22, 19-25, 25-19, 25-21); Rana Verona-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (25-22, 25-15, 20-25, 25-21); Allianz Milano-Mint Vero Volley Monza 1-3 (21-25, 23-25, 25-20, 16-25) Ore 20:00; Farmitalia Catania-Pallavolo Padova 2-3 (23-25, 25-21, 20-25, 25-19, 11-15); Valsa Group Modena-Gioiella Prisma Taranto 3-2 (22-25, 25-19, 25-21, 25-27, 15-9)

CLASSIFICA

8ª Giornata Rit. (14/02/2024) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2023

Itas Trentino 52, Sir Susa Vim Perugia 44, Gas Sales Bluenergy Piacenza 36, Cucine Lube Civitanova 35, Rana Verona 33, Mint Vero Volley Monza 30, Allianz Milano 30, Valsa Group Modena 24, Cisterna Volley 22, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 12, Farmitalia Catania 6.