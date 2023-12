Rana Verona rivede la luce, con Milano inverte la rotta e torna a vincere

Nella nona giornata di Superlega, Rana Verona vince contro Allianz Milano 3 a 2.

Rana Verona rivede la luce e rialza la testa. Nella nona giornata di Superlega, i gialloblù invertono la rotta tornando a vincere dopo tre sconfitte consecutive. Davanti al pubblico amico del pala Agsm Aim, Rana Verona batte al tie break Allian Milano 3 set a 2, dopo un match giocato alla pari e sempre sul filo del rasoio. Tra le note positive, il rientro di Keita dopo il lungo stop per l’infortunio alla spalla.

Primo punto di setata messo a terra da Reggers, risponde Mozic, si gioca punto a punto fino al primo mini-break con una pipe proprio di Mozic 5-4, ma Piano impatta con un bel primo tempo. Attacco out di Reggers, Piazza chiama il videocheck per un tocco a muro, decisione confermata 8-6 Verona. Attacco di Kaziyski e un muro di Loser su Dzavoronok ed è di nuovo parità 8-8. Mergarejo gestisce al meglio un’azione prolungata per il 10-10. Tre servizi importanti di Reggers, il secondo è un ace e Allianz Milano va sull’11-13 con primo time out chiesto da Rana Verona e poi sull’11-14. Loser ferma Dzavoronok e Milano rimane a +3 (15-18). Reggers torna al servizio sul 17-20 per la squadra di Piazza e il turno è ancora positivo anche grazie al muro di Piano e Mergarejo su Amin 17-21, lo stesso opposto iraniano accorcia due azioni dopo con un mani out 19-21, time out Allianz Milano. Piazza sfodera un doppio cambio inedito, con Vitelli su Porro e Zonta in battuta al posto di Piano, ma Mozic sigla il 21-23 ed è contro-doppio cambio. Muro a tre su Kaziyski, time out Milano sul 22-23. Amin (9 punti nel set per lui) mette a terra un lob è 23-23. Primo setpoint Milano con il servizio di Paolo Porro, sulla rigiocata Zakiyski è spietato, il parziale finisce 23-25.

Verona prova a partire forte, 4-1, Zingel fa anche il 5-2. Sul servizio dell’australiano nuova break Rana e sul 7-2 Piazza ferma il gioco. Ma al rientro il centrale Rana mette un ace, sul 9-2 dentro Vitelli per Piano. Doppio cambio Allianz Milano dentro Zonta e Dirlic, il primo attacco del croato è per il 10-4, poi un ace di Mergarejo. Fiammata ospite fino al 10-7 con time out chiesto da Stoytchev. Kaziyski mura Sani 10-8. Ritorno di Verona e Rana torna a +5, 15-10 (ace di Amin) con time out di Piazza e rientro in campo di Porro e Reggers. Un bel muro di Sani vale il 19-12. Doppio ace di Mergarejo sulla zona di Mozic, Allianz torna a -4 20-16. Loser chiude un rally prolungato per il 21-19. Zingel tiene il vantaggio e sul servizio di Amin Porro non può evitare l’invasione aerea, primo setpoint Rana Verona sul 24-20, nell’azione successiva sempre Amin per il 25-21 dalla seconda linea.

Palla su palla, un bel muro di Loser su Spirito, un attacco di Sani preferito ancora a Dzavoronok, il terzo set vive sull’equilibrio, Vitelli dentro al posto di Piano fa il 7-8. Controbreak Verona 10-9. Stoytchev gioca la carta Mosca, uno dei due ex in campo (l’altro è Kaziyski) ma l’equilibrio non si sposta dalla parità 12-12. Mergarejo in pipe è devastante, Allianz mette un punto in più, ma non basta 17-18. Reggers al servizio sul 19-20 Milano, Verona ferma il gioco. Dentro Zonta e Dirlic, ma il vantaggio si sposta sulla Rana, rientrano Porro e Reggers, un muro dei veneti fa il 22-20 con un muro dei veneti. Kaziyski pareggia i conti, mentre Piano rientra su Vitelli. Ancora Mergarejo in pipe, poi KK ottiene il primo setpoint. Milano ha Superman al centro, è l’argentino Loser che resta in aria una vita, mura ad una mano ed è 23-25. Primo punto in palio conquistato dai lombardi.

Un doppio errore di Zingel apre il quarto parziale. Allianz prova a tenere il doppio vantaggio. Scambio monster con due difese al limite dell’impossibile di Rana Verona ed è 5-6, ma sulla palla successiva tornano avanti i meneghini 5-7. Sani tira forte in attacco, Reggers forse pure di più 8-10. Il pareggio veronese porta però la firma di Mozic 11-11 con time out chiamato da Piazza. Dentro Keita su Amin e il maliano va subito a segno per ben tre volte consecutive dalla seconda linea, dopo il lungo stop a causa dell’intervento alla spalla destra 17-14. Reggers firma il 20-17, dentro Zonta e Dirlic. Grozdanov è implacabile in primo tempo 21-17. Piano ferma Keita dopo una grande difesa 21-18 con time out Verona. Sul servizio del bulgaro i veneti strappano un altro vantaggio 23-19, Zingel mette il set point, ma Keita manda in rete il servizio, ace di Dirlic, poi chiude il centrale australiano 25-21, si va al tie-break.

Il set più breve si apre con un punto di Kaziyski, Keita fa il 3-2 con un diagonale dalla prima linea. Il video check conferma l’ace di Mozic per il 5-3 veronese. Mergarejo accorcia 6-5 poi va a servire, punto a punto, si cambia il campo con Rana Verona avanti 8-6. Pareggio Allianz Milano sul turno al servizio di Paolo Porro 8-8 e time out Stoytchev. Keita riporta a +2 Verona dopo un rally appassionante (10-8). Mani out di Mozic 11-8 con Piazza costretto a fermare il gioco con un time out. Dentro Dzavoronok su Keita per il servizio, Verona vede la meta 12-9. Chiude i conti un muro di Grozdanov 15-11.

RANA VERONA – ALLIANZ MILANO 3-2 (23-25, 25-21, 23-25, 25-21, 15-11)

RANA VERONA: Zingel 11, Dzavoronok 2, D’amico (L), Keita 7, Esmaeilnezhad 20, Grozdanov 4, Spirito 2, Sani 16, Mosca, Mozic 21. Non entrati Cortesia, Jovovic, Bonisoli, Zanotti.

Allenatore: Stoytchev.

ALLIANZ MILANO: Kaziyski 16, Mergarejo Hernandez 20, Zonta, Catania (L), Vitelli 3, Reggers 18, Loser 16, Piano 3, Porro 1, Dirlic 2. Non entrati Innocenzi, Ishikawa, Colombo.

Allenatore: Piazza.

ARBITRI: Zavater, Piana.

NOTE – Spettatori 2708, durata set: 30′, 28′, 28′, 31′, 18′; tot: 135′.

CLASSIFICA

9ª Giornata And. (10/12/2023) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2023

Sir Susa Vim Perugia 24, Itas Trentino 22, Gas Sales Bluenergy Piacenza 20, Mint Vero Volley Monza 17, Cucine Lube Civitanova 16, Valsa Group Modena 15, Allianz Milano 14, Pallavolo Padova 10, Rana Verona 9, Cisterna Volley 7, Gioiella Prisma Taranto 5, Farmitalia Catania 3.