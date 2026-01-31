A Cagliari il Verona perde 4 a 0 e rimane all’ultimo posto in classifica in coabitazione con il Pisa: la salvezza si allontana.

A Cagliari contro i rossoblù altra gara amarissima per l’Hellas Verona, che sprofonda di nuovo, prende quattro gol, torna a casa con zero punti, fermo all’ultimo posto in classifica in coabitazione, almeno per il momento, con il Pisa.

Una partita dove i gialloblù di mister Zanetti, sempre più in bilico sulla panchina, non sono mai stati davvero in partita. Al riposo sul risultato di 0 a 2, l’espulsione di Sarr a inizio ripresa ha dato la mazzata decisiva sulle speranze dell’Hellas di rientrare in partita. E il secondo tempo è stata una lunga agonia verso la fine della gara. Adesso la strada per la salvezza si fa davvero durissima. Perchè così diventa davvero difficile.

TABELLINO.

CAGLIARI-HELLAS VERONA 4-0

Reti: 36′ Mazzitelli, 45’+2′ Kilicsoy, 84′ Sulemana, 90’+1′ Idrissi

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto, Obert (dal 79′ Idrissi); Palestra (dall’87’ Zappa), Adopo, Mazzitelli (dal 66′ Sulemana), Gaetano; Esposito (dall’87’ Pavoletti), Kiliçsoy (dal 66′ Borrelli)

A disposizione: Sherri, Ciocci, Deiola, Juan Rodriguez, Albarracin, Dossena, Liteta, Trepy, Luvumbo

Allenatore: Fabio Pisacane

HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola (dal 58′ Mosquera), Bernede (dal 57′ Al-Musrati), Gagliardini (dal 29′ Lovric, dall’82’ Niasse), Harroui (dal 57′ Serdar), Frese; Orban, Sarr

A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Bradaric, Ebosse, Isaac, Fallou

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Kevin Bonacina (Sez. AIA di Bergamo)

Assistenti: Giuseppe Perrotti (Sez. AIA di Campobasso), Andrea Zezza (Sez. AIA di Ostia Lido)

NOTE. Ammonito: 6′ Sarr. Espulso: 51′ Sarr