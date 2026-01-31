Il gruppo Migross sarebbe in pole position per l’acquisizione di Realco, cooperativa della ditribuzione con sede a Reggio Emilia.

La crisi del gruppo distributivo Realco, cooperativa con sede a Reggio Emilia e tra i fondatori dei marchi Sigma e D.IT, sembra avvicinarsi a un passaggio decisivo. Dopo mesi di difficoltà finanziarie, per la rete che conta circa 120 punti vendita a insegna Sigma, Ecu ed Economy si apre ora lo scenario di una possibile acquisizione. E in prima fila c’è un protagonista veronese: il gruppo Migross.

La candidatura di Migross sarebbe stata presentata ufficialmente ai soci di Realco nei giorni scorsi. Il gruppo veronese, nato nel 1974 e controllato dalla famiglia Mion, conta oggi circa un centinaio di supermercati tra diretti e affiliati e otto grandi magazzini cash & carry, soprattutto in Veneto e Lombardia.

Migross fa parte del gruppo VèGè guidato da Giorgio Santambrogio e la famiglia Mion è inoltre socio fondatore con una quota del 25% di Eurospin, primo gruppo discount in Italia, che nel 2024 ha superato i 9 miliardi di euro di fatturato. Un profilo industriale che rafforza la credibilità dell’offerta presentata ai soci di Realco.

Obiettivo l’espansione in Emilia Romagna.

Secondo quanto illustrato dai vertici dell’azienda veronese, l’interesse è rivolto in particolare a un’espansione in Emilia-Romagna, con l’obiettivo di acquisire l’intera rete della cooperativa reggiana. Tra i marchi, i discount Ecu sarebbero considerati i più strategici, mentre l’insegna Sigma, in caso di esito positivo dell’operazione, potrebbe uscire di scena.

Quella di Migross, però, non è l’unica proposta sul tavolo. Nei prossimi giorni sono attese altre manifestazioni di interesse, anche se al momento non ufficiali. Tra i nomi che circolano ci sono Crai e NewPrinces, la società guidata da Angelo Mastrolia che ha recentemente acquisito Carrefour Italia, ma per ora si tratta solo di indiscrezioni.