Per il recupero di Forte Santa Caterina, indagine conoscitiva: con “Spazio Forte” il Comune di Verona apre al terzo settore.

Il Comune di Verona prosegue il percorso di rigenerazione di Forte Santa Caterina, avviando una nuova fase per la valorizzazione dell’area riqualificata denominata “Spazio Forte”. L’obiettivo è restituire alla città un bene pubblico di grande valore storico, ambientale e sociale, trasformandolo in uno spazio aperto, inclusivo e multifunzionale.

Dopo gli interventi di recupero strutturale, l’amministrazione intende ora consolidare il progetto puntando su nuove funzioni di interesse collettivo, capaci di ospitare attività culturali, sociali, educative e di servizio, in stretta connessione con il quartiere e il territorio circostante.

Negli ultimi mesi è stato avviato un percorso di confronto con il territorio che ha coinvolto 72 realtà del territorio veronese, tramite una procedura di co-programmazione, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa sul futuro dello Spazio Forte.

In questo contesto il Comune promuove ora un’indagine conoscitiva rivolta ai soggetti del Terzo Settore, per individuare le forme piu adeguate di collaborazione nella gestione e valorizzazione del complesso. Si tratta di un passaggio preliminare, non vincolante, pensato per accompagnare le future scelte dell’amministrazione e definire un progetto capace di garantire apertura, cura e vitalità allo spazio.

L’obiettivo finale è fare di Spazio Forte un luogo vivo, restituito alla comunità e capace di rispondere ai bisogni culturali e sociali della città, valorizzando il patrimonio pubblico attraverso una visione condivisa e responsabile.