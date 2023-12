Al Bentegodi, per la 15esima giornata di serie A, tra Verona e Lazio è 1 a 1.

Terzo pareggio di fila. Se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, un altro punto messo da parte. Nell’anticipo della 15esima giornata del campionato di serie A, allo stadio Bentegodi tra Hellas Verona e Lazio è 1 a 1. Gialloblù, sotto di una rete dell’ex Zaccagni, bravi a riprendere la gara in mano ancora una volta con Henry bravo a sfruttare un intervento non del tutto perfetto di Provedel. Lazio che non è riuscita a chiudere anzitempo la gara, lasciando così spazio alla squadra di Baroni che con il passare dei minuti è cresciuta ristabilendo la parità. Un risultato che permette (nel momento in cui scriviamo, ndr) di agganciare momentaneamente l’Empoli a quota 11 punti.

La cronaca

Verona che scende in campo con Serdar e Suslov al fianco di Ngonge, a supporto del solito Djuric; a centrocampo Folorunsho e Duda, difesa composta da Tchatchoua, Amione, Coppola, Terracciano, tra i pali Montipò. Panchina per Doig, Hien e Lazovic. Dall’altra parte Felipe Anderson, Luis Alberto e Zaccagni ritornano tutti titolari, in difesa rientra Casale al fianco di Gila, con Lazzari e Marusic sulle fasce. Pronti, via e dopo un avvio di partita piuttosto bloccato, la Lazio trova il gol del vantaggio al 23esimo: Felipe Anderson mette in mezzo un cross basso dalla fascia destra e trova Zaccagni, che con un colpo di tacco batte Montipò. I gialloblù provano a sfruttare la fisicità di Djuric e le iniziative di Ngonge sulla fascia destra per creare occasioni da gol, non riuscendo però a rendersi pericolosi.

Nella ripresa, la Lazio ci prova al 67esimo con una palla recuperata da Zaccagni sulla fascia sinistra e servita in mezzo per Felipe Anderson, la conclusione mancina dell’esterno brasiliano si spegne però sul fondo. Al 71esimo però l’Hellas pareggia i conti con Henry: Ngonge fa partire una conclusione ad uscire dalla fascia sinistra che impegna Provedel, sulla respinta arriva Suslov che serve il pallone in mezzo per Henry, che spinge in rete per l’1-1. I biancocelesti ci provano al 74esimo con Castellanos, che, servito in area di rigore, arriva alla conclusione con un destro potente, trovando però la respinta di Montipò. Al 78esimo il Verona resta in dieci uomini: l’arbitro punisce Duda con il secondo giallo per un fallo commesso su Castellanos. Gli ospiti ci provano all’87esimo con una potente conclusione di destro da fuori area di Luis Alberto, ma Montipò si fa trovare pronto e respinge in angolo. Termina qui, è 1 a 1.

Il tabellino

HELLAS VERONA-LAZIO 1-1

Rete: 23′ Zaccagni, 71′ Henry

HELLAS VERONA: Montipò, Tchatchoua, Coppola (dall’87’ Magnani), Amione, Terracciano, Serdar (dal 46′ Lazovic), Folorunsho (dal 57′ Hongla), Duda, Suslov (dal 76′ Mboula), Ngonge, Djuric (dal 57′ Henry)

A disposizione: Berardi, Perilli, Doig, Kallon, Saponara, Cabal, Charlys, Bonazzoli

Allenatore: Baroni

LAZIO: Provedel, Lazzari, Casale, Gila, Marusic (dal 29′ Hysaj) (dal 85′ Pellegrini), Luis Alberto, Rovella, Guendouzi (dall’85’ Vecino), Felipe Anderson, Immobile (dal 72′ Castellanos), Zaccagni (dal 72′ Pedro)

A disposizione: Sepe, Mandas, Kamada, Gonzalez, Basic, Cataldi, Ruggeri, Sana

Allenatore: Sarri

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti: Rocca di Catanzaro e Cipriani di Empoli

NOTE. Ammoniti: 15′ Duda, 24′ Marusic, 63′ Hysaj, 82′ Felipe Anderson, 93′ Pedro. Espulso: 78′ Duda. Spetattori: 28.401