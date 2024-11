Hellas fatto a pezzi dall’Inter, squadra in ritiro “fino a data da destinarsi”

L’Hellas Verona ne prende cinque in casa dai campioni d’Italia dell’Inter, squadra in ritiro “fino a data da destinarsi”.

L’Hellas Verona crolla al Bentegodi contro i campioni d’Italia dell’Inter: prende cinque gol in un tempo, e finisce tra i fischi. Eppure nei primi minuti i gialloblù avevano illuso, con la traversa colpita al 6′ da Tengstedt. Ma poi, dopo il primo gol subito da un redivivo Correa al 17′, non c’è più stata storia. I ragazzi di mister Zanetti prendono quattro gol in una manciata di minuti.

Il primo tempo finisce 5 a 0 per gli ospiti: dopo Correa, vanno a segno anche Thuram, due volte, e po De Vrij e Bisseck. Nella ripresa, nulla di nulla, una lunga attesa del fischio finale, con la classifica che adesso fa davvero paura. E alla fine, la notte secca rilasciata dalla società gialloblù: “Squadra in ritiro fino a data da destinarsi”.

IL TABELLINO.

HELLAS VERONA-INTER 0-5

Reti: 17′ Correa, 22′, 25′ Thuram, 31′ De Vrij, 41′ Bisseck

HELLAS VERONA: Montipò; Daniliuc, Magnani, Dawidowicz (dal 46′ Ghilardi), Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Harroui (dal 46′ Dani Silva), Bradaric (dal 46′ Lazovic), Tengstedt (dal 69′ Suslov), Mosquera (dal 46′ Sarr)

A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Lambourde, Livramento, Okou, Sishuba, KastanosAlidou, Suslov, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi (dal 15′ De Vrij), Bastoni (dal 62′ Frattesi); Darmian, Barella (dal 46′ Zielinksi), Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto (dal 74′ Buchanan); Correa, Thuram (dal 62′ Arnautovic)

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, Pavard, Dimarco, Palacios, Taremi

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)

Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Marco Ceccon (Sez. AIA di Lovere)

NOTE. Ammoniti: 33′ Dawidowicz, 55′ Belahyane, 90’+2′ Arnautovic Spettatori: 27.141