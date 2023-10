Nella prima gara della nuova stagione di Superlega, Verona batte Taranto 3 a 1.

Alla prima della nuova stagione Rana Verona non sbaglia. I gialloblù partono con il piede giusto e tornano dalla trasferta di Taranto con la prima vittoria stagionale. Rana Verona batte Gioiella Prisma Taranto 3 a 1, al termine di una gara condotta dall’inizio alla fine, dimostrando grande efficacia sia in fase offensiva che difensiva.

Inizio di gara alla pari tra Taranto e Verona con colpi variegati da Mozic e Lanza, Alletti firma il 5-5. Amin firma il 6-8, poi Gutierrez con un pallonetto mette a terra l’8-9, Sala fa ace per l’aggancio 9-9. Jendryk tiene la parità per l’ 11-11, Grozdanov risponde 11-12, poi allunga Mozic 12-14. Trutchev firma il 12-15 e costringe i padroni di casa al timeout. Al rientro Sala mette a terra il punto numero 13, poi Lanza fa ace per il 14-15. Alletti mura Grozdanov per il 15-16. Jendryk mura ancora Grozdanov e aggancia, Amin in diagonale conquista il 17-18. Mozic allunga 18-21. Lanza viene murato 18-22, Russell al servizio sbaglia, Lanza tiene viva la Gioiella con una diagonale del 20-23, poi Amin firma il 20-24. Un tocco veronese a rete decreta il 22-24, poi Gutierrez viene murato per il 22-25.

Nel secondo set Gioiella parte bene con un ace di Trinidad 3-1. Lanza in pipe firma il 5-4. Gutierrez fa mani out per il 6-5. De Haro mura Mozic per il 7-6. Lanza mura Amin per l’8-6. Mozic fa mani out e firma l’8-8. Verona sorpassa ma Lanza mette a terra il 9-9 e il 10-9. Ancora Lanza per l’11-10. Gutierrez 12-11. Amin tiene la parità 12-12. Sala viene murato, poi Grozdanov allunga 13-15. Lanza in pipe conquista il 14-15. Jendryk riaggancia 15-15. Gutierrez mura Dzavoronok per il sorpasso 16-15. Sala fa ace 17-15. Dzavoronok attacca out 18-15. Verona però riaggancia e sorpassa con tre muri su Gutierrez e Sala, 18-19. Taranto riaggancia 20-20. Sala sorpassa 22-21. Verona però ritorna il vantaggio e mura Lanza per il 22-24, chiude Mozic 22-25.

Nel terzo set l’inizio è in equilibrio e gli ospiti si portano avanti 5-6. Amin firma l’ace del 7-10. Jendryk tiene viva la Gioiella 8-10. Gargiulo rileva Alletti, Gutierrez tiene in piedi con una pipe 9-11. Gargiulo firma il 10-12. Sala recupera ancora per l’11-12. Ancora Gargiulo in primo tempo 12-13. Jendryk mura Grozdanov. Entra Russell che fa ace per il 15-16. Un altro muro di Jendryk decreta il 16-16. Mozic passa ancora per il 19-20, poi Russell, Dzavoronok firma il 20-22. Entra Raffaelli, ma Verona ha firmato il 20-23. Spirito fa invasione e permette il 23-24. Viene murato Mozic per il 24-24. Pallonetto di Jendryk ribalta il vantaggio 25-24. Mozic attacca out per il 28-26 e Taranto prova a riaprire la gara.

Il quarto parziale però vede ancora Verona in vantaggio 4-9 con alcuni errori in attacco dei rossoblù. Gli ospiti schierano Cortesia. Verona allunga 5-11. Mozic firma il 6-12, Dzavoronok fa ace per il 6-13. Una serie di errori in attacco e Verona si porta 8-17. Il gap è ampio e nonostante qualche acuto di Sala, Gutierrez e Gargiulo, Verona chiude con un attacco di Mosca 16-25.

GIOIELLA PRISMA TARANTO – RANA VERONA 1-3 (22-25, 22-25, 28-26, 16-25)

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Gargiulo 5, Alletti 2, Angel 2, Lanza 13, Jendryk 16, Sala 14, Russell 4, Gutierrez 9, Raffaelli 2, Bonacchi ne Paglialunga Luzzi

Allenatore: Mastrangelo.

RANA VERONA: Cortesia 4, Dzavoronok 10, D’Amico L, Amin 22, Grozdanov 6, Spirito 2, Mosca 7, MOzic 16, Trutchev 6.

Allenatore: Stoytchev.

ARBITRI: Zavater – Canessa.

RISULTATI

Sir Susa Vim Perugia-Farmitalia Catania 1-0 (25-15, 3-2, 0-0) Non ancora Disputata Ore 20:00; Valsa Group Modena-Allianz Milano 3-2 (25-19, 12-25, 21-25, 26-24, 15-12) Ore 15:45; Cucine Lube Civitanova-Mint Vero Volley Monza 0-3 (23-25, 21-25, 22-25) Ore 18:00; Gas Sales Bluenergy Piacenza-Pallavolo Padova 3-0 (25-21, 25-19, 25-16) Ore 18:00; Cisterna Volley-Itas Trentino 2-3 (18-25, 25-15, 28-26, 17-25, 8-15) Ore 18:00; Gioiella Prisma Taranto-Rana Verona 1-3 (22-25, 22-25, 28-26, 16-25) Ore 16:00

CLASSIFICA

1ª Giornata And. (22/10/2023) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2023

Gas Sales Bluenergy Piacenza 3, Mint Vero Volley Monza 3, Rana Verona 3, Itas Trentino 2, Valsa Group Modena 2, Allianz Milano 1, Cisterna Volley 1, Farmitalia Catania 0, Sir Susa Vim Perugia 0, Gioiella Prisma Taranto 0, Cucine Lube Civitanova 0, Pallavolo Padova 0.

PROSSIMO TURNO

29/10/2023 Ore: 18:00

Itas Trentino-Gioiella Prisma Taranto 28/10/2023 20:30; Rana Verona-Valsa Group Modena 28/10/2023 18:00; Mint Vero Volley Monza-Sir Susa Vim Perugia 29/10/2023 19:30; Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza 29/10/2023 16:30; Pallavolo Padova-Cucine Lube Civitanova 29/10/2023 15:00; Farmitalia Catania-Cisterna Volley 29/10/2023 21:00