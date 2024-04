Play off 5° posto: Rana Verona cade sul finale, vince Piacenza al tie break

Nella seconda giornata dei play off 5° posto di Superlega, Piacenza batte Rana Verona 3 a 2.

Rana Verona mastica amaro. Dopo la bella vittoria nel derby veneto con Padova, nella seconda giornata dei play off 5° posto di Superlega, Gas Sales Bluenergy Piacenza batte Rana Verona 3 set a 2. Una gara giocata sul filo dell’equilibrio, un continuo susseguirsi e rincorrersi, con gli ospiti gialloblù avanti 2 a 1, costretti però successivamente ad alzare bandiera bianca davanti la rimonta dei padroni di casa capaci poi di far loro la sfida.

Partenza sprint di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (3-0) ma due errori in attacco e una battuta sbagliata dei biancorossi permettono a Verona prima di impattare a quota tre e quindi mettere la freccia (3-4). Piacenza ci impiega qualche scambio prima di trovare la parità a quota 7 con l’ace di Brizard, sono ancora gli scaligeri a trovare il doppio vantaggio sul dieci pari (10-12), la parità arriva a quota 13 con il muro biancorosso protagonista. Brizard scatenato, punto di fino con il secondo tocco, due muri consecutivi del regista biancorosso e poi bomba di Romanò, 17-14 con Verona a chiamare time out. L’ace di Lucarelli vale il più cinque (21-16) con Verona a chiamare il secondo time out a disposizione, alla ripresa del gioco punto di Simon (22-16), il primo di cinque set point (24-19) arriva con Romanò, si va al cambio campo sulla battuta lunga di Sani.

Verona cerca subito l’allungo, il vantaggio arriva anche a tre lunghezze (8-11), Piacenza recupera con Romanò (10-11) e gli ospiti fermano tutto chiamando time out. Il muro sull’attacco di Romanò riporta avanti gli scaligeri di tre lunghezze (10-13) ed è Anastasi a chiamare tempo, al rientro in campo due ace consecutivi di Dzavoronok per il più cinque (10-15) e quando Mosca segna un altro punto (10-16) Piacenza chiama il secondo time out a disposizione. Un paio di punti Piacenza li recupera con Lucarelli e l’ace di Recine (13-17) ma è Verona a ripartire con due muri nel giro di tre scambi (13-20). Il block in sull’attacco di Romanò dice 15-22 e poco dopo un altro muro porta una infinità di set point agli ospiti (16-24), Piacenza sfrutta al meglio la serie in battuta di Lucarelli e ne annulla sette (23-24) prima di alzare bandiera bianca sull’attacco di Keita.

È parità a quota quattro ma poi è Verona che allunga (4-7), dentro Leal al posto di Recine e subito lo schiacciatore brasiliano mette palla a terra, la parità Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza la trova a quota dieci con l’ace di Brizard e il sorpasso con il muro di Simon (11-10). Allunga decisa Piacenza (15-11) ma bastano un paio di disattenzioni in casa biancorossa e Verona è lì a due lunghezze (15-13) e la parità arriva a quota 15 con il muro su Leal che costringe Anastasi a chiamare tempo. Verona avanti di una lunghezza (16-17), in casa biancorossa dentro Caneschi per Ricci mentre tra gli scaligeri da alcuni scambi c’è Zingel, gli ospiti allungano sull’attacco out di Caneschi (16-19), Simon e poi due muri consecutivi ed è 23 pari, l’ace di Lucarelli porta il set point in casa Piacenza (24-23). Annullato dall’attacco veneto, nuovo set point biancorosso con Leal (25-24), annullato dall’invasione a rete di Caneschi, muro sull’attacco di Leal ed è Verona ad avere il set point (25-26) che poi subito chiude con un mani fuori.

L’ace di Romanò vale il 5-2, il colpo di Brizard l’8-4, ancora un ace di Romanò (13-8), le azioni ora sono lunghe, ricezione ospite in crisi sulla battuta tattica di Recine, chiude Simon (16-9), sul più otto (18-10) Stoytchev chiama il secondo time out a disposizione. Qualche punto Verona lo recupera (20-14), Lucarelli di fino, Romanò di potenza, muro di Recine (23-14), sul fallo in palleggio dei veneti arriva il primo di tanti set point per Piacenza (24-14) che poi chiude con il muro di Recine.

Equilibrio fin dai primi scambi, Simon mette a terra il pallone del 4-3 con Verona a chiamare time out e al rientro in campo ace di Romanò (5-3), l’opposto mancino crea ancora problemi alla ricezione ospite, chiude Simon per il 6-3. Ancora un punto di Simon (7-3), al cambio campo Piacenza è ancora avanti di quattro lunghezze (8-4), due punti consecutivi di Verona (8-6), due ace consecutivi di Brizard ed è 13-7, il colpo di Lucarelli porta ai suoi sei match ball (14-8), si chiude sull’attacco out di Keita.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – RANA VERONA 3-2 (25-20, 23-25, 25-27, 25-16, 15-8)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 10, Santos De Souza 16, Simon 18, Romanò 18, Recine 9, Ricci 7, Hoffer (L), Leal 4, Scanferla (L), Andringa 1, Caneschi 0, Dias 0. N.E. Gironi, Alonso.

All. Anastasi.

RANA VERONA: Spirito 2, Dzavoronok 11, Grozdanov 7, Keita 29, Sani 12, Mosca 4, Zingel 2, D’Amico (L), Jovovic 0, Radivojevic (L), Esmaeilnezhad 1. N.E. Cortesia, Mozic, Zanotti.

All. Stoytchev.

ARBITRI: Rossi, Papadopol, Galteri.

NOTE – durata set: 27′, 34′, 36′, 27′, 16′; tot: 140′

