Fiera di Sommacampagna, si riaccendono i motori

Dal cavallo alla bici: ecco le novità dell’antica fiera di Sommacampagna.
Dal 29 agosto al 2 settembre torna l’Antica Fiera di Sommacampagna, con un programma che intreccia agricoltura, spettacoli, sport e momenti di riflessione.
Tra le novità più attese c’è il ritorno del cavallo in Villa Venier: domenica 31 agosto e lunedì 1° settembre si terrà la Mostra Interregionale della razza Haflinger con sfilate e dimostrazioni curate da associazioni equestri. Sempre domenica mattina, nello stesso scenario, si svolgerà il convegno “L’importanza del cavallo nelle terapie complementari su persone con disabilità”, con la partecipazione del ministro Alessandra Locatelli, esperti del settore e istituzioni locali.
Il cartellone della Fiera.
- Giovedì 28 anteprima con degustazione di trippa in Piazza Castello e musica popolare.
- Venerdì 29 cerimonia inaugurale e concerto in piazza.
- Sabato 30 e domenica 31 spettacoli, teatro, animazione per bambini e tornei sportivi. Domenica mattina la ciclo-pedalata ecologica con partenza da Piazza della Repubblica.
- Lunedì 1° settembre “La campagna in villa”, con esposizione di animali, trattori, prodotti tipici e passeggiate in calesse, seguita dal Concorso Madonnaro (40ª edizione) e dalla cerimonia delle Benemerenze.
- Martedì 2 chiusura con la 73ª Medaglia d’Oro Fiera di Sommacampagna (gara ciclistica Élite/U23), la tradizionale “gara sugli aerei” tra sindaco e parroco e, a mezzanotte, i fuochi d’artificio.