Fiera di Sommacampagna, si riaccendono i motori

Dal cavallo alla bici: ecco le novità dell’antica fiera di Sommacampagna.

Dal 29 agosto al 2 settembre torna l’Antica Fiera di Sommacampagna, con un programma che intreccia agricoltura, spettacoli, sport e momenti di riflessione.

Tra le novità più attese c’è il ritorno del cavallo in Villa Venier: domenica 31 agosto e lunedì 1° settembre si terrà la Mostra Interregionale della razza Haflinger con sfilate e dimostrazioni curate da associazioni equestri. Sempre domenica mattina, nello stesso scenario, si svolgerà il convegno “L’importanza del cavallo nelle terapie complementari su persone con disabilità”, con la partecipazione del ministro Alessandra Locatelli, esperti del settore e istituzioni locali.

Il cartellone della Fiera.