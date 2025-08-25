Turisti aggrediti e rapinati in pieno centro a Verona, ai Portoni della Bra: fermati due giovani.

Turisti aggredite e rapinati ai Portoni della Bra: venerdì notte, la polizia di Stato di Verona ha sottoposto a fermo due cittadini marocchini di 18 e 26 anni, indiziati di una rapina commessa in centro città, ai danni di una coppia di turisti svizzeri. Il reato si sarebbe consumato intorno alle 1:30, nei pressi dei Portoni della Bra.

Cosa è successo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i coniugi stranieri, che stavano passeggiando in corso Porta Nuova, sarebbero stati avvicinati da due sconosciuti, uno dei quali – a dire delle vittime, in maniera repentina e del tutto inaspettata – avrebbe colpito l’uomo al petto con un pugno provocandone la caduta a terra e gli avrebbe strappato con violenza la collana d’oro che portava al collo. Quando la moglie del derubato ha tentato di opporre resistenza e di bloccare il ragazzo, questo avrebbe spinto a terra anche lei per poi darsi alla fuga insieme al suo complice.

La coppia di turisti, proprio mentre i due ragazzi si allontanavano, sono riusciti a scattar loro delle fotografie che hanno subito consegnato ai poliziotti, inviati sul posto a seguito della segnalazione da parte delle vittime stesse. Con le immagini a disposizione e le dettagliate descrizioni fornite dai derubati, gli agenti delle Volanti si sono messi subito alla ricerca dei responsabili che, grazie ad un’azione coordinata tra pattuglie sul territorio e agenti della Questura, sono stati, di lì a poco, rintracciati.

Fondamentale per l’individuazione di entrambi è stata l’attività effettuata dai poliziotti della Centrale Operativa che, partendo dalla visione delle telecamere cittadine, hanno seguito le tracce dei presunti rapinatori mentre si allontanavano dal luogo dell’aggressione. Seguiti da remoto, i due ragazzi sono stati visti mentre si toglievano alcuni degli indumenti che indossavano, per poi nasconderli, nel chiaro intento di non essere riconoscibili.

Individuati e arrestati.

Una volta raggiunto piazzale Porta Nuova, gli agenti delle Volanti hanno notato la presenza di un gruppo di nordafricani che, alla vista delle pattuglie, si sono allontanati velocemente, ciascuno imboccando una diversa direzione. Tra questi, i poliziotti hanno chiaramente riconosciuto i due presunti autori della rapina. Mentre uno di loro è stato fermato sul posto, l’altro è stato raggiunto da un equipaggio all’intersezione con viale Piave.

I due cittadini marocchini – entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, irregolari sul territorio nazionale e in Italia senza fissa dimora – sono stati sottoposti a fermo ed accompagnati in Questura dove sono stati riconosciuti dai due turisti svizzeri come gli autori della rapina a loro danno. Al termine degli accertamenti, entrambi gli uomini sono stati accompagnati presso il carcere di Montorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

La successiva visione delle altre telecamere presenti nelle aree limitrofe ai luoghi, dove i due giovani sono stati fermati, ha consentito di ricostruire parte del tragitto percorso da entrambi e di recuperare gli indumenti abbandonati dai due durante la fuga. Si sta, adesso, cercando di recuperare la refurtiva.

Questa mattina il giudice ha convalidato il fermo dei due cittadini stranieri e ha disposto nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere.