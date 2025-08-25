Turista derubata dell’iPhone a Verona, ladro incastrato dal Gps

Furto di un iPhone in piazza Bra: ladro rintracciato dal Gps e denunciato a piede libero.

Vacanza da brivido per una famiglia tedesca a Verona: nel pomeriggio di sabato, mentre passeggiavano in piazza Bra, una donna è stata derubata del proprio iPhone. A sottrarglielo, secondo la sua testimonianza, un uomo che le camminava alle spalle e che, subito dopo il furto, si è allontanato negando ogni responsabilità.

La famiglia ha immediatamente chiesto aiuto a una pattuglia della Polizia Locale in servizio in centro. Grazie al segnale Gps del telefono, gli agenti hanno seguito i primi spostamenti del dispositivo fino alla zona di via Basso Acquar, salvo poi perderne le tracce. Presentata la denuncia, i turisti hanno continuato a monitorare la posizione e, intorno alle 19.30, il segnale è ricomparso.

Scattate le ricerche, il telefono è stato individuato in via Altichiero. Qui gli agenti hanno fermato un 44enne senza fissa dimora, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima. L’uomo, nel tentativo di disfarsene, ha abbandonato il cellulare su un muretto, subito recuperato dai vigili. Denunciato a piede libero per furto aggravato, il sospetto è stato riconosciuto dalla turista. Sono in corso accertamenti anche su altri due individui visti con denaro in mano e fuggiti alla vista delle pattuglie.

L’iPhone è stato restituito in serata alla famiglia, che ha ringraziato la Polizia Locale per la prontezza e la tenacia delle indagini.

Nel weekend, inoltre, sono proseguiti i controlli in centro città: identificate 65 persone, sanzionati due individui trovati nel cortile del Tribunale. Risultano in calo gli episodi di accattonaggio molesto, mentre centurioni e bivacchi notturni sono scomparsi da piazza Bra, dalla stazione e da altre zone sensibili.