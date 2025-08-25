Il parcheggio del Tribunale diventa smart: addio code

Addio code al parcheggio Tribunale di Verona: da domani si paga con lo smartphone.

L’accesso e l’uscita dal Parcheggio Tribunale diventa smart con nuove modalità che velocizzano le operazioni e dimezzano code e tempi di attesa. Nello specifico Amt3 introduce nella sua struttura il pagamento con Scan to Pay e Unipolmove. Due novità importanti destinate agli utenti occasionali, che da domani, marted’ 26 agosto, potranno evitare fastidiosi contrattempi grazie anche alla lettura targa delle autovetture.

Attraverso Scan to Pay, inquadrando il qrcode visualizzato sul ticket ritirato in ingresso, sarà possibile regolarizzare l’importo da corrispondere prima di uscire dalla sbarra, direttamente dal proprio smartphone, utilizzando i circuiti Apple Pay o Google Pay. Gli utenti UnipolMove, invece, potranno saldare il dovuto esattamente come al casello autostradale, mediante impulso automatico del dispositivo elettronico posizionato sul parabrezza del veicolo che comunicherà direttamente con i sistemi di rilevamento sia in entrata che in uscita della struttura.

Entrambe le nuove modalità si aggiungono, e non sostituiscono, le vecchie istruzioni, che continuano a prevedere la possibilità che l’utente paghi direttamente alle casse con contanti/carte di credito-debito o alla colonnina di uscita con solo carte di credito/debito.