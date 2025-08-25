A Verona torna Hostaria, il festival del vino

Hostaria festeggia l’undicesima edizione: tre giorni di vino, cultura e divertimento nel cuore di Verona.

Dal 17 al 19 ottobre il centro storico di Verona si trasformerà in una grande “Hostaria” a cielo aperto aperta a tutti. Torna infatti il festival del vino che quest’anno festeggia l’undicesima edizione e promette tre giorni di degustazioni, incontri culturali, musica dal vivo e intrattenimento.

L’evento coinvolgerà oltre 100 cantine con più di 350 etichette da scoprire lungo un percorso che si snoderà tra le piazze e le vie più suggestive del cuore di Verona.

Biglietti.

Sono già aperte le prevendite: chi acquisterà il biglietto “Hostaria Prevendita” entro il 30 settembre avrà diritto a diversi vantaggi, tra cui l’accesso prioritario, un voucher food, otto token per le degustazioni, due assaggi speciali, oltre al kit composto da calice, taschina e mappa del percorso. Con un piccolo supplemento sarà incluso anche il biglietto giornaliero ATV per i trasporti pubblici.

Un’occasione, spiegano gli organizzatori, per unire il piacere del buon vino alla scoperta del patrimonio artistico e architettonico di Verona, regalando ai visitatori un’esperienza “con il calice in mano e gli occhi pieni di bellezza”. Maggiori informazioni e prevendite sono disponibili sul sito ufficiale hostariaverona.com.