Soave vola in finale agli Oscar del turismo svizzero

Oscar del turismo svizzero, Soave in finale.

Il fascino di Soave colpisce anche i tour operator d’oltralpe: è di questi giorni, infatti, la notizia della nomination del borgo dell’est veronese tra i finalisti dei Swiss Tourism Awards, gli Oscar del turismo svizzero, che saranno assegnati a Lugano il prossimo 3 novembre.

La cerimonia di consegna rappresenterà uno dei momenti più significativi della 21ma edizione del salone del turismo svizzero, che ogni anno raduna lungo le sponde del lago di Lugano i tour operator della Confederazione elvetica e i promoters delle più importanti destinazioni turistiche a livello globale.

Soave, come riferiscono gli organizzatori del Salone, è stata selezionata da una commissione di esperti i quali, nell’elaborare la lista dei finalisti, si è avvalsa anche di sofisticati strumenti di intelligenza artificiale. Come evidenziato dal comitato organizzatore: “La selezione si avvale dell’algoritmo “web2rism”, realizzato dal governo federale svizzero in collaborazione con l’Università della Svizzera italiana, il quale valuta anche ma non solo la reputazione online delle destinazioni turistiche”.

Un tema, quello dell’immagine della perla dell’est veronese sui portali specializzati e sulle piattaforme social, particolarmente attuale, come certificato poche settimane fa da un’indagine condotta dalla società di analisi SocialData e pubblicata dal Sole 24 Ore, la quale ha visto Soave ottenere uno strabiliante ottavo posto a livello nazionale tra le destinazioni turistiche più presenti sui social network nella categoria dei borghi.

Il sindaco: “Il turismo grande occasione per Soave”.

Sul punto, il sindaco di Soave Matteo Pressi: “La nomination tra i finalisti di questo prestigioso premio ci onora molto. Finora, abbiamo collezionato importanti riconoscimenti a livello nazionale, ma la possibilità di competere e ottenere risultati anche a livello internazionale ci motiva e ci spinge a impegnarci sempre di più per migliorare il posizionamento turistico di Soave sul mercato. Per noi, il turismo è una grande occasione per far crescere l’economia locale e promuovere i nostri prodotti”.