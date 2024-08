Negozi “fuorilegge”: lago di Garda nel mirino dei carabinieri a Ferragosto

Maxi controlli dei carabinieri sulla sponda veronese del lago di Garda a Ferragosto.

I carabinieri di Peschiera del Garda, in concomitanza con la ricorrenza del Ferragosto, hanno implementato la presenza di servizi esterni sul territorio.

L’intensificazione dei servizi a cavallo del 15 agosto è stata finalizzata al contrasto del fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o alcoliche, con diversi posti di controllo, rinforzati da più pattuglie, lungo le principali arterie stradali, sia a grande scorrimento sia di accesso alle cittadine rivierasche, a Peschiera, Castelnuovo del Garda, Lazise e Bardolino.

Nella giornata di ieri, 16 agosto, ai carabinieri è stato assicurato anche il supporto di un velivolo del 3° Nucleo elicotteri Carabinieri di Bolzano, il quale ha fornito il necessario supporto aereo, risultando determinante nell’attività di coordinamento delle pattuglie a terra.

I controlli nei negozi.

Sono stati inoltre svolti controlli congiunti, il 16 agosto, da parte dei militari delle Stazioni di Bardolino e Peschiera del Garda, con il prezioso supporto dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Verona, nei confronti di 2 esercizi commerciali, nei rispettivi territori di competenza, all’esito dei quali i militari hanno deferito in stato di libertà i legali rappresentanti delle due attività controllate per violazioni della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, elevando sanzioni amministrative per 5000 euro ed ammende per 30.000 euro.

Nel corso dei servizi, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà una persona per detenzione di sostanze stupefacenti, in quanto trovata in possesso di circa 15 grammi di hashish e contestando una sanzione amministrativa per guida in stato di ebbrezza a un’altra persona.

Il giorno precedente invece, nel pomeriggio di Ferragosto, sempre i militari dell’Aliquota Radiomobile avevano arrestato un 33enne per tentata rapina impropria, sostituzione di persona e detenzione di banconote contraffatte.

All’esito dei servizi svolti a cavallo della festività di Ferragosto, i carabinieri hanno identificato 329 persone ed eseguito verifiche su 200 veicoli, elevando inoltre 12 contravvenzioni al Codice della Strada. L’intensa attività messa in campo, con massiccio impegno di uomini e mezzi, proseguirà nei prossimi giorni e settimane con il coinvolgimento dei militari della Compagnia di Peschiera.