Soave è il borgo più bello d’Italia. Prima vittoria per il Veneto

Soave vince la afida Borgo dei Borghi.

E’ Soave il borgo più bello d’Italia: nella competizione tra i borghi, selezionati dalla Rai a rappresentare le regioni italiane, il comune veronese ha infatti sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi il primo posto. Un traguardo raggiunto nel corso della trasmissione andata in onda ieri sera, 17 aprile, su Rai 3: ogni anno il programma Il Borgo Dei Borghi elegge il paese più bello d’Italia.

Venti i finalisti, uno per ogni regione italiana, presentati da Camila Raznovich. A rappresentare il Veneto, quest’anno, c’era Soave, e proprio Soave è risultato il più votato, aggiudicandosi quindi il titolo di Borgo Dei Borghi 2022. Si tratta del primo territorio veneto ad aggiudicarsi questo riconoscimento. Sul podio, insieme a Soave, il borgo savonese di Millesimo e quello aretino di Castelfranco Piandiscò.

“Un Grande GRAZIE alla RAI per averci permesso di vivere quest’avventura, GRAZIE a tutti i soavesi e non solo, che hanno collaborato in vario modo per la realizzazione del video, a quanti hanno prestato volto e voce per invitare al voto e a tutti coloro che da ogni dove hanno ci hanno creduto e hanno votato SOAVE!!!”, è stato il commento entusiasta del sindaco di Soave Gaetano Tebaldi.

Le congratulazioni di Zaia.

Ma anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha voluto complimentarsi con Soave: ““La vittoria di Soave è un segno tangibile della ricchezza del patrimonio paesaggistico del Veneto. Ambiente, cultura ed enogastronomia sono dei fondamentali biglietti da visita per una Regione che non a caso è la prima in Italia per presenze turistiche. A tutta l’amministrazione comunale vanno le mie congratulazioni per aver guadagnato un ambito riconoscimento grazie ad un lavoro di squadra”.