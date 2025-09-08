Soave, il borgo si anima tra birre, musica beat e artigianato

Il borgo di Soave si prepara a un weekend di festa, tra luppoli e musica beat.

Il borgo di Soave si prepara un weekend di festa: dal 12 al 14 settembre, il Palazzo del Capitano ospita Luppoli a Palazzo. Si tratta della rassegna dedicata alle birre artigianali con oltre 50 etichette, musica e aperitivi a ingresso libero. L’iniziativa è organizzata dal Collettivo dei Briganti.

Programma.

Venerdì 12, alle 20 nella Sala delle Feste del Palazzo Comunale, si terrà una speciale degustazione gourmet curata dalla chef Chiara Bellomi, con abbinamenti tra cibo e birra guidati dal sommelier Simone Cantoni. Il menu prevede quattro portate abbinate ciascuna a una birra selezionata. L’evento è solo su prenotazione (entro il 7 settembre al numero 349 5214529), al costo di 25 euro.

Sabato 13 settembre la storica rassegna musicale Verona Beat. L’evento, curato dalla Pro Loco Soave, porterà nel Parco della Rimembranza i grandi nomi della musica italiana degli anni ’60 e ’70. L’apertura dell’area food è prevista alle 19, con inizio spettacolo alle 20. Il biglietto costa 7 euro e la prevendita è disponibile all’ufficio turistico IAT Est Veronese in piazza Foro Boario.

Domenica 14 settembre il centro storico del borgo ospiterà il tradizionale Mercatino dell’Artigianato, dalle 9 alle 18, sempre a cura della Pro Loco Soave. L’ingresso è libero.

Fino al 21 settembre, inoltre, due mostre d’arte arricchiranno l’offerta culturale della città. Nella chiesa dei Domenicani si potrà visitare Un altro ’900, mentre alla chiesa di San Rocco in via Bassano sarà allestita la mostra L’Arte dei madoneri, dedicata alle opere dei madonnari veronesi. Entrambe le esposizioni sono a ingresso libero, con la seconda aperta dal giovedì alla domenica.

Per completare la visita, sabato e domenica sarà possibile scoprire il borgo con il trenino turistico Città di Soave, con partenza e biglietteria di fronte a Porta Verona.