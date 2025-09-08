In borgo Roma è tutto pronto per la Festa della Piccola Fraternità

Al via la festa della Piccola Fraternità: appuntamento in borgo Roma a Verona.

Verona, è tutto pronto a Borgo Roma per la 34esima edizione della Festa della Piccola Fraternità, in programma dal 12 al 14 settembre. L’iniziativa, organizzata con la collaborazione del Comune di Verona, si svolgerà tra la sede di via San Giacomo e il parco giochi “Gesù Divino Lavoratore”, accanto al liceo Galilei.

La manifestazione, da sempre punto di riferimento per il quartiere, unisce momenti di socialità, musica e gastronomia, con un calendario ricco di appuntamenti.

Programma.

Venerdì 12 settembre: apertura degli stand gastronomici alle 19 e, a seguire, serata di musica dal vivo alle 20.30 con i Prisoners.

Sabato 13 settembre: alle 17 sarà celebrata la Santa Messa, mentre alle 18.30 apriranno nuovamente gli stand. Alle 20.30 spazio alla musica con la White Project Band, che avrà come ospiti speciali Danilo Ghidoni e Marta Barletta.

Domenica 14 settembre: dalle 18.30 ancora stand gastronomici, poi alle 20.30 gran finale con una serata latina animata dalla scuola ASD Mauro Vivaladanza. Alla consolle la Dj Lady Micky.