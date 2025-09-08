Trovata dalla polizia locale di Verona l’auto che ha investito un anziano in via Tevere: ora è caccia al guidatore, ancora irreperibile.

La polizia locale di Verona grazie all’indagine condotta dall’Ufficio sistemi informativi e tecnologici, nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 settembre, ha ritrovato l’auto ritenuta protagonista del grave investimento di un anziano pedone in via Tevere, avvenuto sabato scorso. Nei pressi di un’azienda di autoriparazione in zona Spianà, gli agenti del Nucleo infortunistica e con la collaborazione dei vigili di quartiere, avrebbero infatti trovato una Opel Astra Sw, con danni giudicati “compatibili con l’incidente”.

Le targhe del veicolo sono state rimosse, ma il telaio corrisponderebbe al mezzo ricercato. Al momento però il proprietario del mezzo “risulta irrintracciabile”. Dalle attività svolte con l’utilizzo delle telecamere a lettura targhe e grazie alla testimonianza di un teste che aveva indicato il colore e due lettere della targa, tuttavia, sarebbe stato possibile individuare il veicolo.

In base agli accertamenti in corso, inoltre, la persona ricercata si sarebbe già resa responsabile lo scorso marzo di un duplice investimento in viale Palladio, e avrebbe attualmente la patente sospesa a tempo indeterminato. La posizione dell’uomo risulterebbe pertanto “particolarmente grave, anche perchè l’anziano versa ancora in gravi condizioni”.