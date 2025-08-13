Ferragosto a Soave gratis: aperti il castello e tre mostre

Tre mostre d’arte e Castello Scaligero: le iniziative di Soave per Ferragosto.

A Ferragosto il borgo medievale di Soave aprirà ai visitatori il Castello Scaligero e proporrà tre mostre d’arte gratis. Il castello sarà visitabile dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Per l’occasione sarà possibile vedere anche tre esposizioni. La prima è Urban Jungle, mostra diffusa della scultrice Sabrina Ferrari, con opere in bronzo e corten raffiguranti animali, collocate lungo le vie del borgo e nei cortili di Palazzo del Capitano e Parco Zanella.

LEGGI ANCHE Stop alle esondazioni: 600mila euro dalla Regione per Soave

La seconda è Un altro ’900, dedicata ai pittori veronesi del secolo scorso, ospitata nella chiesa dei padri domenicani in via Castello Scaligero. Curata dalla storica dell’arte Roberta Tosi, presenta opere di Dall’Oca, Semeghini, Trentini, Vitturi e due lavori di Felice Casorati. Orari di apertura: 10:00–12:30 e 14:00–18:30.

La terza mostra, nella chiesa di San Rocco, propone i lavori della “Scuola dei madonnari di Verona”, realizzati con gessetti colorati secondo la tradizione ma in chiave contemporanea. Visitabile dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:30.