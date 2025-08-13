Verona nella morsa del caldo: anche oggi “bollino rosso”

Meteo Verona, il caldo non molla: temperature in lieve calo, ma l’afa persiste.
Previsioni meteo per Verona ancora nella morsa del caldo: continua l’afa, ma le temperature calano leggermente. L’ondata di calore che ha avvolto la provincia veronese continua a farsi sentire, pur con un lieve calo delle temperature rispetto al weekend. Dopo aver toccato picchi percepiti fino a 46°C domenica, l’afa persiste, rendendo il pomeriggio particolarmente rovente.
Secondo le previsioni di Meteo4Verona, le temperature massime odierne si attesteranno sui 34-35°C, rimanendo stazionarie. Le minime notturne, invece, hanno oscillato tra i 20°C e i 23°C in pianura, offrendo un leggero respiro rispetto al giorno. L’indice Humidex, che misura la temperatura percepita, continua a superare abbondantemente i 40°C nelle ore più calde, un dato che si registra ormai da venerdì scorso.
La giornata sarà caratterizzata dal sole su tutto il territorio, con qualche locale addensamento nuvoloso previsto solo nelle zone montane durante il pomeriggio. Non sono attesi fenomeni di rilievo.