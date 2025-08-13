Ferragosto al Museo Nicolis: ingresso gratuito per gli under 18

Scritto da: Consuelo Desirée Nespolo 13 Agosto 2025

Porte aperte a Ferragosto: il Museo Nicolis regala l’ingresso ai ragazzi under 18.

Venerdì 15 agosto, in occasione di Ferragosto, il Museo Nicolis offrirà l’ingresso gratuito a tutti i visitatori fino ai 18 anni e una visita guidata senza costi aggiuntivi alle ore 15:30.

Il museo, aperto tutti i giorni tranne il lunedì, ospita una collezione di 200 auto d’epoca, 114 biciclette, 104 motociclette, oltre a macchine fotografiche, strumenti musicali, macchine per scrivere, cimeli delle due Guerre Mondiali e 106 volanti di Formula 1.

Tra i pezzi più rari figurano la Benz del 1886, considerata la prima automobile della storia, lo scooter Skootamota del 1919, la draisina ottocentesca e una delle prime auto elettriche prodotte nei primi anni del ’900.

Il museo si trova a pochi chilometri dal Lago di Garda e da Verona e dispone di parcheggio gratuito.

TEMI:

Note sull'autore

Consuelo Desirée Nespolo
SHARE TWEET PIN SHARE