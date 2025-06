Soave, un percorso di dieci chilometri per gli amanti della birra e della natura: torna “La Dieci con 1 litro”.

Dieci chilometri di birra, musica e natura: a Soave torna la “Dieci con 1 litro”, l’appuntamento è domenica 13 luglio. La città murata si prepara ad accogliere camminatori e appassionati di buona birra per una giornata all’insegna del divertimento e dei panorami mozzafiato. Torna infatti la camminata panoramica di dieci chilometri organizzata dal Collettivo dei Briganti con il patrocinio del Comune di Soave.

Ritrovo al Parco Comunale, dove alle 9 del mattino inizierà l’accoglienza dei partecipanti. Lo start ufficiale è previsto per le 10.30, quando la carovana di camminatori si metterà in marcia tra i sentieri verdi dei Colli Soavesi.

Non si tratta di una semplice passeggiata: lungo il percorso ci sarà una sosta speciale, con vista sulle colline, animata da un DJ set live. Per ricaricare le energie non mancheranno birra fresca e un panino.

L’iscrizione, fissata a 25 euro a persona, comprende due bottiglie d’acqua da mezzo litro, un panino a metà tragitto e tre birre artigianali alla spina da 0,4 litri ciascuna. I posti sono limitati ed è consigliato prenotare per tempo contattando gli organizzatori al numero 331-7909988 oppure scrivendo a collettivodeibriganti24@gmail.com.

L’evento, realizzato in collaborazione con Arrogantemente Birra, invita tutti a presentarsi con scarpe comode, amici al seguito e voglia di camminare.