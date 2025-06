Caldo senza tregua: weekend afoso e temperature ben oltre le medie

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: weekend con caldo record e temperature ben oltre la media del periodo.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

La potente cellula di alta pressione detta in gergo “africana”, tende momentaneamente ad avere un minimo cedimento, una cosa di poco conto perché poi torna a governare la scena mantenendo su tutto il Mediterraneo condizioni di clima caldo estivo a tratti estremo e ben fuori norma, rispetto il periodo e la stessa stagione estiva.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato giornata stabile ma la presenza di annuvolamenti potrà condizionare lo spazio al sole, in particolare durante le ore pomeridiane. Ancora una volta viene segnalata la possibilità di locali fenomeni temporaleschi in montagna nelle ore più calde o verso sera. Temperature in lieve calo ma sempre ben oltre le medie e venti che ruotano da oriente.

Per domenica giornata pienamente estiva, anche troppo estiva, con sole prevalente in pianura e i soliti annuvolamenti sui monti. Caldo che torna ad aumentare con temperature che subiscono un nuovo aumento durante le ore del pomeriggio. Clima molto afoso e spesso insopportabile in particolare in città e nelle zone di pianura.

Tendenza.

Lo zero termico è alle stelle e per i nostri ghiacciai sono giorni estremamente difficili, la settimana entrante da un punto di vista di termiche vede poche variazioni ma non è escluso un aumento dell’instabilità in particolare da metà della stessa, in un contesto di piena estate.