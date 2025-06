Danza, luci e magia: il Teatro Alcione presenta “La Bella Addormentata” in una veste futuristica.

La Bella Addormentata si accende di luce “flou” al Teatro Alcione di Verona: uno spettacolo tra danza e tecnologia. Domenica 29 giugno, il sipario si alzerà su una versione sorprendente della nota fiaba, proposta da We Call It Ballet, un format che reinventa i grandi titoli del repertorio classico unendo movimento, effetti luminosi e innovazione scenica.

A firmare questo allestimento, della durata di circa un’ora, sono María Farelo e Cristian Pérez di Luma Artistas S.L., duo creativo noto per portare in scena la danza classica attraverso giochi di luci e costumi fluo. Sul palco sei ballerini si muoveranno avvolti in abiti fluorescenti che, grazie a un disegno luminoso, trasformano la fiaba in un’esperienza visiva fuori dall’ordinario.

Lo spettacolo, aperto anche ai più piccoli dai cinque anni in su, è accessibile a persone con mobilità ridotta. Le porte del teatro di via Giuseppe Verdi, in Borgo Venezia, apriranno mezz’ora prima dell’inizio.