Torri IN Fashion: moda, design e solidarietà sulle rive del Garda

“Torri IN Fashion” porta l’alta moda sul lago di Garda: due giorni tra designer, artigianato di lusso e iniziative solidali.

Due giorni di alta moda, artigianato di lusso e solidarietà sul lago di Garda: è Torri IN Fashion, l’evento che l’11 e 12 luglio trasformerà Torri del Benaco in un palcoscenico a cielo aperto per designer, creativi e amanti dello stile.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e firmata da HBrevolution, nasce dall’idea del fashion designer Luca Hettner e della fashion blogger Paola Buonacara.

Il programma.

Si parte venerdì 11 luglio con uno shooting diffuso tra le vie del borgo, dalle 14 alle 18. Poi, alle 20, la passerella: una sfilata sotto le stelle sul molo del porto, con cinque designer protagonisti — DiegoM, Madamoro, Lucia Pascale, Princmay e lo stesso Hettner — e un after-show cocktail riservato agli invitati.

Sabato 12 luglio spazio al Luxury Market, un salotto a cielo aperto dalle 10 alle 19 con abbigliamento yoga in bambù, fragranze sartoriali, accessori unici, occhiali vintage solidali e kaftani in lino. Non mancheranno le esperienze: test drive Tesla Model Y lungo le strade panoramiche del Garda e sessioni di yoga gratuite nello stand Bambookeda.

Alle 18, gran finale con un’asta benefica: creazioni donate da designer ed espositori saranno battute a favore di PIT Onlus e del Progetto Convivio, a sostegno dei pazienti oncologici di Verona.