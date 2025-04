Sette giorni di festa non-stop: torna la Sagra di Pasqua a Sant’Ambrogio

Motori, serate anni ’90 e Dj: tutto il programma della Sagra di Pasqua di Sant’Ambrogio di Valpolicella.

Torna la Sagra di Pasqua a Sant’Ambrogio di Valpolicella: sette giorni di festa tra musica, buon cibo e divertimento per tutti. Il quartiere fieristico di Sant’Ambrogio di Valpolicella è pronto per la nuova edizione della festa. Un’intera settimana all’insegna della musica, del gusto e dello svago, con ingresso gratuito e attività per tutte le età.

Il programma è ricco: ogni giornata sarà animata da concerti dal vivo, dj set, eventi sportivi e da una grande area enogastronomica dove gustare piatti tradizionali e sapori locali. Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo un Luna Park, con attrazioni per grandi e piccoli.

Il programma completo.

Domenica 13 aprile. Corsa podistica “A piè fra le Preare con gli amici”. Un evento sportivo tra natura e solidarietà, organizzato con il patrocinio del Comune. Ritrovo ore 8:30 al Quartiere Fieristico. Percorsi: 5 km (facile), 10 km (intermedio), 16 km (impegnativo), Trail 26 km – 1300 m di dislivello. Il ricavato sarà devoluto ad associazioni locali. Info: Alessandro 348 8949598.

Venerdì 18 aprile – pink friday: tech house night. Serata tutta al femminile con tre dj tra le più apprezzate della scena:alle 21 Clara Romeo. Ore 22:30 Giada Brince. Ore 24 Elena End.

Sabato 19 aprile. Motori e musica dal pomeriggio a tarda notte. Ore 13:30 partenza del 5° Motogiro di Pasqua. Ore 16 Dj set con Ale Selvi. Ore 18 Dj set con Luca Lavarini. Ore 21 Dj set con Luca Martini. Ore 22 Serata anni ’90 con Paps (from Paps’n’Skar). Ore 23 Dj set con Egy-B & Righez.

Domenica 20 aprile. Una domenica tra aperitivi e live music. Ore 17 Aperitivo musicale. Ore 19:30 Funky house con The Lovers. Ore 21 Live band Guastafestival. Ore 23 Dj set con Finelli.

Lunedì 21 aprile. Musica live non-stop. Ore 17 Too Much Noise. Ore 18:30 Tribute A. Ore 20:00 XCorsi. Ore 21:30 Diamonds & Pezzini Band.

Martedì 22 aprile. Serata in musica con artisti del territorio. Ore 19 Sensa Creansa. Ore 21:30 Bacco & Tabacco.

Giovedì 24 aprile. Gran finale con ospiti speciali. Ore 21 Dj set con Tommy + Tommy. Ore 22:30 Dj set con ACDJ. Ore 23:30 Special Guest: DJ From Mars.