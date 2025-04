San Bonifacio, conto alla rovescia per la Fiera di San Marco: il programma

San Bonifacio prepara la 148esima edizione dell’Antica Fiera di San Marco: tante le novità di quest’anno, ecco il programma.

Dal 24 al 27 aprile 2025 torna a San Bonifacio l’Antica Fiera di San Marco, giunta quest’anno alla 148ª edizione. Un appuntamento radicato nella tradizione del territorio che ogni primavera richiama migliaia di visitatori tra cittadini, famiglie, imprese e operatori economici. Il programma della Fiera, promossa dal Comune di San Bonifacio con il Distretto del Commercio di San Bonifacio Polo Commerciale Est Veronese con il patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Verona, è stato presentato presso la Sala Rossa della Provincia di Verona.

L’edizione 2025 propone un programma che spazia tra esposizione, spettacoli, musica dal vivo, enogastronomia e iniziative pensate per valorizzare l’identità e le eccellenze del territorio. Una delle grandi novità di quest’anno è la prima edizione di “San Bonifacio Premia”, un riconoscimento speciale destinato alle aziende locali che si sono distinte per innovazione, sostenibilità e valore sociale.

Il programma: tra tradizione e innovazione.

La Fiera si aprirà giovedì 24 aprile alle ore 18 con la cerimonia ufficiale di inaugurazione in Piazza Costituzione, durante la quale verrà consegnato il premio “San Bonifacio Premia”. A seguire, dopo l’apertura dell’area espositiva e della fiera agricola e del Luna Park, lo spettacolo musicale Funky Gallo Zucchero Tribute Band per una serata all’insegna dell’energia e del divertimento.

Venerdì 25 aprile, giornata festiva in cui si celebra San Marco, ci sarà il mercato straordinario con tanti banchi e assortiti, l’area espositiva e il Luna Park, seguiti dalla commemorazione della Liberazione. In mattinata al Teatro Centrale si svolgerà anche il “Premio Beatrice Giovani”, promosso dall’associazione Il Sorriso di Beatrice: un concorso musicale dedicato a giovani artisti emergenti di età compresa tra i 13 e i 30 anni che ha l’obiettivo di valorizzare l’arte, la cultura del canto e la solidarietà, offrendo supporto professionale e discografico ai nuovi talenti.

I finalisti hanno l’opportunità di esibirsi davanti a importanti discografici e professionisti del settore musicale. Il pomeriggio vedrà protagoniste le imprese del benessere e della moda per Spring Beauty Show, promosso da Confartigianato, con dimostrazioni dal vivo e sfilata di acconciature, make-up e alta moda sartoriale. La serata si concluderà con il DJ-set Lago Format Mordimi, che farà ballare il pubblico di tutte le età. .

Il 26 e 27 aprileoltre alla riapertura dell’area espositiva e del Luna Park, ci sarà il mercatino degli hobbisti.

Sabato 26 alle 10 presso la sala civica Barbarani si terrà il convegno “Artigianato come unicità: Alto artigianato per la valorizzazione del contesto economico e culturale del territorio”, sarà un’importante occasione di incontrare il Dott. Lorenzo Cinotti “Homo Faber Ambassador”, ideatore di “Venezia da vivere” e della “Venice Fashion week”.

“Atelier aperti”.

Nei giorni in cui si terrà la Fiera di San Marco si svolgerà l’iniziativa “Atelier aperti”: si potranno visitare i laboratori, gli studi o gli atelier presenti all’interno del contesto cittadino di particolare valore creativo negli ambiti dell’arte, della creazione di calzature, del profumo, delle arti applicate, del design grafico e della stampa.

Nel pomeriggio del 26 spazio alla musica emergente con il concerto “Rock senza limiti”. In serata, sempre al Teatro Centrale, si svolgerà il “Premio Beatrice” lo spettacolo di musica e solidarietà promosso dall’associazione Il Sorriso di Beatrice. Alla serata, che ha come obiettivo principale quello di promuovere la solidarietà e sostenere progetti dedicati all’assistenza dei malati oncologici sensibilizzando la comunità sull’importanza del volontariato e dell’aiuto reciproco, prendono parte ospiti speciali del mondo dello spettacolo. In occasione della dodicesima edizione del Premio Beatrice – che sarà condotta da Luca Abete e Francesca Cheyenne – saliranno sul palco del Teatro Centrale: Marco Masini, Roby Facchinetti, Bianca Atzei, Briga, Danilo Sacco (frontman dei Nomadi) e Maria Tomba. L’ingresso è a offerta libera.

Domenica 27 aprile si aprirà con la giornata ecologica dedicata alle scuole e al tema ambientale “Meno rifiuti per non aver più discariche”, in Piazza Costituzione. Nel pomeriggio alle 17 l’omaggio a Lucio Battisti con il tributo musicale di Leandro Ghetti. La chiusura sarà affidata a “Disco Inferno”, uno spettacolo musicale pieno di energia e animazione con Siro & Friends, per concludere la Fiera in allegria.

Tra le novità di quest’anno anche la presenza di una tensostruttura che consentirà lo svolgimento degli eventi anche in caso di maltempo.

“Un evento che fa bene al territorio”.

“La Fiera di San Marco – dichiara il sindaco Fulvio Soave – rappresenta una delle manifestazioni più sentite dalla nostra comunità. È un’occasione preziosa per celebrare la nostra identità collettiva, valorizzare il patrimonio umano, culturale ed economico del territorio e creare nuove opportunità di relazione e collaborazione. Quest’anno abbiamo voluto sottolineare in modo particolare il legame tra la Fiera e il tessuto produttivo locale attraverso la prima edizione di ‘San Bonifacio Premia’, un’iniziativa nata per riconoscere e premiare le eccellenze imprenditoriali, sociali e sportive del nostro Comune.

Per promuovere il nostro legame con la Val d’Alpone, abbiamo voluto invitare alcuni produttori e artigiani d’eccellenza che saranno ospitati in una zona della Fiera appositamente dedicata. La Fiera è un patrimonio condiviso: invitiamo cittadini e visitatori a partecipare numerosi, a vivere la città in questi giorni speciali, e a scoprire quanto San Bonifacio ha da offrire”.

“La Fiera di San Marco – conclude il presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini – è una manifestazione importante per tutto il territorio. Rivolgo un plauso all’amministrazione di San Bonifacio, a tutte le associazioni e le persone coinvolte nell’organizzazione che si danno da fare per rinnovare e promuovere le nostre tradizioni con grande impegno. Invito tutti i veronesi a visitare la Fiera e a partecipare ai tanti eventi che si terranno per celebrare questo appuntamento”.