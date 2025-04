La primavera ha il sapore del “brocolo”: il menu della storica sagra di Novaglie

Novaglie celebra il suo re: tre giorni di sagra dedicati a sua maestà “el brocolo”. Il menu.

Anche quest’anno Novaglie rivive un appuntamento clou della primavera veronese: dall’11 al 13 aprile torna la Sagra del Brocolo, 89esima edizione. Un evento che mescola tradizione contadina, buon cibo e divertimento, animando la frazione con tre giornate ricche di iniziative per tutte le età.

La manifestazione, organizzata grazie all’impegno delle associazioni locali e con il sostegno delle istituzioni, è un’occasione speciale per valorizzare uno dei prodotti tipici del territorio: il “brocolo“, simbolo di una cucina semplice e genuina. Ma è anche un modo per riunire la comunità con momenti di svago, musica e convivialità.

Il programma completo.

Venerdì 11 aprile. Ore 18:30: apertura ufficiale con aperitivo accompagnato dal DJ set di JDJ e inaugurazione degli stand gastronomici. Ore 21:30: musica dal vivo con la band I Guasta Festival. Ore 23:00: DJ set con JDJ.

Sabato 12 aprile. Ore 18:30: aperitivo con DJ set di Marco Ferrari e apertura degli stand. Ore 21:30: live della band Rotti per caso. Ore 23:00: musica fino a tarda sera con The Sunshine DJs.

Domenica 13 aprile. Ore 10:15: Benedizione delle Palme e celebrazione della Santa Messa. Ore 12:00: riapertura degli stand gastronomici. Dalle ore 14:30: animazione per bambini, giochi tradizionali e il celebre “gioco del Bacalin”. Ore 15:00: esibizione di bike trial con Alberto Limatore. Ore 15:30: passeggiata guidata tra i sentieri e le colline di Novaglie. Ore 16:30: musica live con la band The Waves. Ore 18:30: stand gastronomici attivi per la cena. Ore 20:30: concerto folk con i Medula Folk. Ore 23:00: chiusura della manifestazione.

Menu.