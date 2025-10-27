San Zeno celebra il Marrone d’Oro e premia i migliori produttori: successo di pubblico

San Zeno di Montagna ha inaugurato la 22esima Festa del Marrone “d’Oro” Dop e la 53esima mostra mercato delle castagne: un successo. L’evento è stato domenica 26 ottobre con il tradizionale taglio del nastro e la cerimonia di premiazione del concorso “Marron d’Oro“.

Difesa del territorio.

Nel suo intervento, il sindaco Maurizio Castellani ha ricordato il valore identitario e l’importanza economica del Marrone di San Zeno, che per primo ha ottenuto il riconoscimento della Dop nel 2003, proprio per le sue caratteristiche autoctone.

Qualità eccellente.

L’annata 2025 si è rivelata particolarmente positiva per il Marrone Dop. Il presidente del Consorzio di Tutela, Stefano Bonafini, ha confermato “l’eccellente qualità e quantità dei marroni raccolti, risultato del clima favorevole e della passione dei castanicoltori”.

I vincitori.

Momento clou della mattinata è stata la premiazione del concorso “Marron d’Oro”, che ha visto la partecipazione di 16 aziende agricole. Ecco i vincitori, selezionati dalla giuria riunitasi il 23 ottobre.

Azienda agricola Menegoni Gino Franco (1° posto).

Azienda agricola Scriciol (2° posto).

Azienda agricola La Fontana (3° posto).

I primi tre classificati hanno ricevuto in premio una scultura unica, realizzata dall’artista Novello Finotti, raffigurante il riccio con la castagna e lo stemma comunale. Un riconoscimento speciale è stato inoltre conferito a Giacomo Peretti, presidente onorario della giuria.

La manifestazione, alla quale hanno partecipato numerose autorità politiche e amministrative, tra cui il presidente della Provincia, consiglieri regionali e parlamentari, proseguirà con il prossimo appuntamento nel fine settimana dal 31 ottobre al 2 novembre.