“RiGenerazioni” del futuro: Fondazione Cariverona lancia il piano 2026-2028 da 100 milioni.

Fondazione Cariverona lancia il nuovo ciclo “RiGenerazioni” per il futuro triennio 2026-2028, mettendo sul piatto la cifra di 100 milioni di euro. Questo massiccio investimento segna un incremento del +67% rispetto al precedente ciclo di programmazione (2023-2025).

La Fondazione si appresta a vestire i panni di “catalizzatore e regista di alleanze” per affrontare le sfide più urgenti che toccano Verona, Vicenza, Belluno e Mantova. Il concetto di “rigenerare” non è uno slogan, ma una “scelta quotidiana“, orientata a trasformare l’esistente in futuro, riattivando risorse e relazioni.

I tre pilastri del piano.

La visione si concretizza in tre grandi obiettivi strategici che guideranno le priorità operative.

Giovani: 11,5 milioni di euro stanziati nel 2026 per valorizzare talenti, sostenere percorsi educativi e formativi e rendere i territori più attrattivi per le nuove generazioni.

Ambiente e territorio: 7,5 milioni di euro previsti per il 2026 per promuovere sostenibilità e qualità della vita attraverso la rigenerazione urbana e ambientale, la tutela della biodiversità e l’agricoltura sostenibile.

Comunità accoglienti e solidali: altri 7,5 milioni di euro nel 2026 destinati al rafforzamento della coesione sociale e all’inclusione delle persone più fragili, investendo nell’accessibilità dei servizi e nella governance locale.

Già per il solo 2026, il piano annuale prevede l’erogazione di 33,4 milioni di euro, con un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente.

Nuovi strumenti ad “alto impatto”.

Per tradurre la visione in un impatto misurabile e duraturo, la Fondazione introduce strumenti innovativi.

Young Advisory Board: una commissione di 12 giovani che, a partire da gennaio 2026, integrerà in modo strutturato il punto di vista delle nuove generazioni nei processi decisionali della Fondazione.

Programmi Emblematici: interventi sistemici di ampia portata, co-progettati con partner pubblici e privati, volti a valorizzare le risorse locali.

Impact LAB: spazi di apprendimento e confronto per misurare i risultati e consolidare le buone pratiche.

La strategia “RiGenerazioni” verrà presentata pubblicamente venerdì 7 novembre alle ore 18 al Teatro Ristori di Verona. L’evento è aperto tutti.



