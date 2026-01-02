Stop alle infiltrazioni in palestra e aula magna: ecco come cambiano le scuole di San Floriano.

Approvato il piano contro le infiltrazioni per le scuole di San Floriano: la Provincia di Verona ha dato il via libera definitivo al progetto esecutivo. L’intervento che prevede il risanamento delle coperture degli istituti superiori Calabrese-Levi e Stefani di San Floriano, è coordinato dal Servizio Edilizia Scolastica.

L’investimento complessivo è di 530 mila euro, ed è interamente a carico del Palazzo Scaligero. L’obiettivo primario è risolvere il problema delle infiltrazioni che, in occasione di forti piogge, hanno colpito in passato la palestra e l’aula magna dei plessi di via Speri.

I dettagli del cantiere.

I lavori, che dovrebbero iniziare nella prossima primavera, interesseranno una superficie totale di circa 1.500 metri quadrati. Il piano prevede un intervento profondo sulla struttura.

Risanamento strutturale: verranno sostituite le parti in legno e i coppi deteriorati, mentre il materiale ancora integro sarà pulito e riposizionato.

Isolamento e comfort: tra la struttura interna e la copertura esterna sarà posato uno strato termoisolante e impermeabile, utile a migliorare sia la tenuta acustica che l’efficienza energetica dell’edificio.

Deflusso acque: il progetto include il completo rifacimento dei sistemi di scolo delle acque piovane.

Cronoprogramma e logistica.

Il cronoprogramma dei lavori stima una durata di circa 180 giorni. Il presidente della Provincia, Flavio Pasini, ha sottolineato la volontà di procedere rapidamente: “L’obiettivo è concentrare le lavorazioni più pesanti durante la pausa estiva“. Pasini ha tuttavia precisato che, data l’entità dell’opera, in autunno potrebbero verificarsi alcune limitazioni d’uso temporanee per l’aula magna e la palestra, garantendo però che al termine dei cantieri gli studenti avranno a disposizione spazi finalmente sicuri e asciutti.