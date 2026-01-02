Veronese 29enne arrestato per aggressione e violenza sessuale a Marmirolo: ha staccato a morsi l’orecchio a un amico.

Un 29enne veronese, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misure di prevenzione, è stato arrestato il primo gennaio a Marmirolo dopo una violenta aggressione.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il giovane, in evidente stato di alterazione da alcol e droga, si è recato a casa di un amico e, dopo un litigio, ha aggredito una vicina 58enne. Nel tentativo di separare i due, un 56enne di Marmirolo, l’amico dell’arrestato, è stato morso al padiglione auricolare, riportando gravissime lesioni all’orecchio.

L’aggressore ha poi distrutto il vetro dell’auto della donna prima di essere bloccato con difficoltà dai militari, opponendo resistenza al fermo. Tutti e tre i coinvolti hanno ricevuto cure mediche presso l’ospedale di Mantova, con il 56enne rimasto ferito più gravemente.

Il 29enne è stato arrestato con le accuse, in fase di indagine, di lesioni gravissime, violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale, e si trova ora in carcere a Mantova in attesa del processo.